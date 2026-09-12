Біль у плечі може бути сигналом небезпечної хвороби: який симптом не можна ігнорувати

Біль у плечі / © Getty Images

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Біль у плечі може бути не просто наслідком травми чи перенапруження. Якщо він поступово посилюється, а рухливість руки дедалі більше обмежується, це може свідчити про так зване «заморожене плече» — стан, який трапляється значно частіше у людей із цукровим діабетом.

Як пише угорське видання Egeszsegkalauz, приблизно 10–20% людей із діабетом можуть стикатися із синдромом «замороженого плеча», який у медицині називають адгезивним капсулітом.

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«Заморожене плече» характеризується не лише болем, а й поступовою скутістю суглоба. Сполучна капсула, що оточує плечовий суглоб, потовщується та натягується, через що рухи стають дедалі складнішими.

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Людині може бути важко підняти руку над головою, дістати предмет із високої полиці, одягнути куртку або завести руку за спину. При цьому обмеження рухів з часом посилюється незалежно від того, чи намагається людина уникати рухів через біль.

Ще одна характерна ознака — посилення болю вночі, через що симптоми можуть порушувати сон.

До чого тут цукровий діабет

Як зазначає Egeszsegkalauz, цукровий діабет є одним із відомих факторів ризику розвитку адгезивного капсуліту. Тривалий підвищений рівень глюкози в крові може негативно впливати на сполучні тканини, сухожилля та колаген, сприяючи їхньому потовщенню та втраті еластичності.

Водночас саме «заморожене плече» не означає, що людина обов’язково має діабет. Біль у плечі є дуже поширеною проблемою і може виникати через травми, запалення сухожиль, бурсит, проблеми з ротаторною манжетою, артроз та інші ортопедичні порушення.

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Однак якщо біль супроводжується дедалі більшою скутістю, це може бути приводом звернутися до лікаря та перевірити стан здоров’я.

Синдром може розвиватися роками

«Заморожене плече» зазвичай розвивається поступово. Спочатку біль посилюється, а амплітуда рухів зменшується. Потім біль може дещо послабитися, однак скутість залишається значною. На завершальному етапі рухливість плеча поступово відновлюється.

Увесь процес може тривати від кількох місяців до кількох років. Саме тому фахівці радять не списувати тривалий біль і зменшення рухливості на вік, незручну позу під час сну чи звичайне перенапруження.

Особливої уваги потребує ситуація, коли людині стає дедалі важче виконувати звичайні рухи рукою або біль регулярно будить її вночі.

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«Заморожене плече» не є діагнозом діабету

Видання наголошує: адгезивний капсуліт сам по собі не є прямою ознакою цукрового діабету. Водночас ця патологія може стати приводом звернути увагу на інші можливі симптоми порушення рівня цукру в крові.

Зокрема, йдеться про незвичайно сильну спрагу, часте сечовипускання, втому, незаплановану втрату ваги, затуманення зору або повільне загоєння ран.

Тому при поєднанні «замороженого плеча» з іншими характерними скаргами варто розповісти про них лікарю. Самостійно встановлювати причину болю за симптомами не рекомендується.

Для діагностики «замороженого плеча» лікар оцінює рухливість суглоба та за потреби призначає додаткові обстеження, щоб виключити інші захворювання.

Основою лікування зазвичай є спеціально підібрані вправи та фізіотерапія. При сильному болю лікар може призначити медикаментозне лікування або ін’єкції. У разі цукрового діабету окремі методи, зокрема стероїдні препарати, потребують особливої обережності, оскільки вони можуть тимчасово підвищувати рівень глюкози в крові.

Нагадаємо, якщо ваші випорожнення раптово змінили колір або консистенцію без видимих причин, це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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