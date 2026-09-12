Матч УПЛ перенесли на невизначену дату через тривалу повітряну тривогу

"Кривбас" / © ФК Кривбас

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Матч шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) між "Кривбасом" і "Харковом" було перенесено на невизначену дату через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

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Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі було заплановано на суботу, 12 вересня, початок — о 13:00. Однак через повітряну тривогу початок зустрічі двічі відкладали.

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Зрештою УПЛ ухвалила рішення перенести матч на невизначену дату через тривалі повітряні тривоги у Кривому Розі.

Після п'яти турів "Кривбас" має у своєму активі 5 очок і посідає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Харків" з 9 балами перебуває на четвертій позиції.

Зазначимо, що УПЛ уже не вперше цього сезону змушена перенести матч через тривалу повітряну тривогу. Раніше на наступний день перенесли поєдинок 4-го туру між "Зорею" та "Харковом".

Крім того, УПЛ перенесла матч 2-го туру "Чорноморець" — "Колос" на невизначену дату через удар російських окупантів по стадіону "Чорноморець" в Одесі.

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Раніше повідомлялося, що у "Динамо" розповіли, в якому стані стадіон імені Лобановського після атаки росіян на Київ.

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