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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вірять рекламі
Скептики вважають, що хороший товар не потребує реклами — за нього говорить його якість.
Але, якщо врахувати, що реклама оточує нас з усіх боків, стає зрозуміло: дуже мало оптимістів, які дослухаються до її порад.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вірять рекламі.
Близнята
Близнята — не найдовірливіший знак зодіаку, але коли йдеться про рекламу — особливо косметичних засобів — щиро сподіваються, що їм рекомендують чудодійний засіб, який дозволить їм оздоровитися, омолодитися або значно прикрасити свою зовнішність.
Терези
Терези, які вірять у все, що, на їхню думку, може полегшити їхнє життя, не роблять винятку й для реклами. Особливо це стосується товарів із яскравою «обгорткою» і — не в прямому, а в переносному сенсі: чим яскравіший, динамічніший і — обов’язково! — красивіший ролик, що пропонує той чи той товар, тим швидше вони його куплять.
Телець
Тельці готові вірити будь-якій рекламі винятково з прагматичної точки зору: їм дуже хочеться придбати товари, які під час використання вимагатимуть якомога менше зусиль з їхнього боку. Якщо щось таке трапляється їм у рекламних паузах, можна не сумніватися: вони обов’язково це придбають.
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