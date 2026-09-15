Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вірять рекламі

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Але, якщо врахувати, що реклама оточує нас з усіх боків, стає зрозуміло: дуже мало оптимістів, які дослухаються до її порад.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вірять рекламі.

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Близнята

Близнята — не найдовірливіший знак зодіаку, але коли йдеться про рекламу — особливо косметичних засобів — щиро сподіваються, що їм рекомендують чудодійний засіб, який дозволить їм оздоровитися, омолодитися або значно прикрасити свою зовнішність.

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Терези

Терези, які вірять у все, що, на їхню думку, може полегшити їхнє життя, не роблять винятку й для реклами. Особливо це стосується товарів із яскравою «обгорткою» і — не в прямому, а в переносному сенсі: чим яскравіший, динамічніший і — обов’язково! — красивіший ролик, що пропонує той чи той товар, тим швидше вони його куплять.

Телець

Тельці готові вірити будь-якій рекламі винятково з прагматичної точки зору: їм дуже хочеться придбати товари, які під час використання вимагатимуть якомога менше зусиль з їхнього боку. Якщо щось таке трапляється їм у рекламних паузах, можна не сумніватися: вони обов’язково це придбають.

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