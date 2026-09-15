Астрологічний прогноз на 15 вересня

Єдиноріг / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних — революційних — змін у всіх сферах життя; найголовніше — бути до них готовими й не розгубитися.

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Символ дня: Єдиноріг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза, мармур.

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За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, які слід лікувати згідно зі схемою, складеною раніше призначеним лікарем.

Харчування дня: недоїдання так само небезпечне, як і переїдання — у харчуванні слід дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи лня: можна пересаджувати дерева та чагарники, а також готувати заміську ділянку до зими.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення удачі у матеріальних справах.

Сни дня: сни цієї ночі підказують, як вчинити в нинішній життєвій ситуації.

Табу дня: будь-яка негативна дія рівнозначна протидії.

Цитата дня: «Є мудрість розуму і… мудрість серця» (Чарльз Діккенс).

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