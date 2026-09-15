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Астрологический прогноз на 15 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных — революционных — перемен во всех сферах жизни, главное — быть к ним готовыми и не растеряться.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.
Питание дня: недоедание также опасно, как и переедание — в питании необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники, а также готовить загородный участок к зиме.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в материальных вопросах.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: любое негативное действие равно противодействию.
Цитата дня: «Есть мудрость ума и… мудрость сердца» (Чарльз Диккенс).
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