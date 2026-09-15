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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
198
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Единорог

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных — революционных — перемен во всех сферах жизни, главное — быть к ним готовыми и не растеряться.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.

Питание дня: недоедание также опасно, как и переедание — в питании необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники, а также готовить загородный участок к зиме.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в материальных вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: любое негативное действие равно противодействию.

Цитата дня: «Есть мудрость ума и… мудрость сердца» (Чарльз Диккенс).

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