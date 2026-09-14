Выставила пышную грудь: рэперша топлес шокировала провокационным луком на публике

Saweetie / © Getty Images

Реклама

Американская рэперша Saweetie посетила показ Grace Ling, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для мероприятия артистка выбрала смелый и максимально откровенный образ, который мгновенно привлек внимание фотографов и всех окружающих.

Вместо традиционного топа на певице была серебристая металлическая конструкция в виде переплетенных ветвей с острыми отростками. Скульптурная деталь обхватывала ее шею, грудь, талию и руки, но почти не прикрывала тело. Особенно провокационно выглядел элемент на груди, который держался без бретелек и оставлял значительную часть пышного декольте обнаженной.

Реклама

Saweetie / © Getty Images

Необычный металлический топ Saweetie сочетала с длинной черной атласной юбкой с заниженной посадкой. У юбки была драпировка спереди и небольшой шлейф. Верхнюю часть юбки также украшали серебристые детали.

Реклама

Уши артистка украсила массивными элегантными серьгами с белыми и синими камнями. Волосы рэперша собрала в высокую сложную прическу, похожую на бант, оставив на лбу одну фигурную прядь. Макияж был не менее эффектным: девушке нарисовали белые графические стрелки, подчеркнули глаза черным лайнером и светло-голубыми тенями, нанесли розовые румяна и нюдовую помаду. А еще у нее был длинный острый маникюр с декором.

Футуристичный и провокационный наряд Saweetie стал одним из самых дерзких звездных образов Недели моды в Нью-Йорке.

Новости партнеров