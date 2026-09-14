Парашютистка потеряла сознание в воздухе: то, что произошло дальше, спасло ей жизнь

Парашют / © pexels.com

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35-летняя британка Холли Виффен выжила после того, как потеряла сознание в воздухе во время прыжка с парашютом. На скорости 240 км/ч она столкнулась с другой спортсменкой.

Об этом сообщает издание Unilad.

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Необычный случай произошел во время четвертого за день прыжка с высоты 3,6 тысяч метров. На высоте около 600 метров Виффен ошиблась со скоростью и врезалась в другую парашютистку. От удара женщина мгновенно потеряла сознание и продолжила падать с закрытым основным парашютом.

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По словам спортсменки, все произошло мгновенно — в глазах просто потемнело, и она даже не запомнила момент выхода из самолета. Парашютистка добавила, что при падении ей приснился спокойный и сюрреалистический сон о том, что она падает.

«Но потом я почувствовала, что немного нестабильна, и тогда в моей голове пришла в голову моя тренировка — я подумала: „Да, если я падаю и нестабильна, я должна выгнуться и попытаться дотянуться до парашюта“ — и, очевидно, вы можете видеть на видео, что именно это происходит. Но я не успела, я спала», — добавила девушка.

Жизнь спортсменки спасло автоматическое страховочное устройство. Он сам открыл запасной парашют у самой земли, после чего женщина упала на густые ветки большого хвойного дерева.

Когда женщина проснулась на ветвях, из-за шока она не чувствовала боли и прежде всего переживала за свое дорогое снаряжение. В результате падения Холли Уиффен сломала левую ногу и получила незначительный перелом позвоночника. Несмотря на это, после выздоровления она планирует снова прыгать с парашютом.

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Напомним, Джейд Дамарелл. 32-летняя опытная парашютистка, которую называли «чрезвычайной», умышленно ушла из жизни, прыгнув с 4,5 км, на следующий день после разрыва со своим парнем.

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