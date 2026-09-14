Ливни, грозы и штормовой ветер: где в Украине 15 сентября испортится погода

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в нескольких областях Украины 15 сентября / © ТСН

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Во вторник, 15 сентября, в Украине ожидается переменная погода с дождями на востоке и прояснениями в большинстве других регионов. Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует переменчивую погоду в Украине 15 сентября.

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«Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно как в горах — и ветрено, и дождливо, и с прояснениями, и с красивыми облаками. Дожди наиболее вероятны в восточных областях, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях — это следствие активности восточного циклона», — предупреждает синоптик.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

По её словам, небольшие дожди также возможны в западных областях, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, на остальной территории — без осадков.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла.

«И лишь область с более свежим воздухом охватит Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую области и Запорожье. Здесь ожидается +14–+18», — отмечает Диденко.

В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха. В дневные часы столбики термометров будут показывать около +20 градусов тепла, в основном без осадков.

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По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, во вторник, 15 сентября, циклон покинет регион, уступив место более холодным северным потокам. Небо прояснится, а дожди прекратятся. Ночью термометры покажут +7…+12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +17…+22 градусов тепла.

Синоптик отмечает, что с 16 по 20 сентября погоду будет определять юго-западный антициклон. На смену прохладе придет сухое и солнечное бабье лето. Ночная температура будет колебаться в пределах +9…+14 градусов тепла, а днем достигнет комфортных +21…+26 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют по стране 15 сентября переменную облачность.

«В восточных, ночью и в большинстве южных, центральных и Сумской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков, только в западных областях днём местами небольшой дождь», — сообщают синоптики.

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Погода в Украине 15 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +14 градусов тепла, на юго-востоке страны будет до +17 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +17 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 15 сентября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов выше нуля. В Киеве ночью ожидается от +11 до +13 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Погода во Львове

Во вторник, 15 сентября, погодные условия во Львове и области будут определяться малоактивным атмосферным фронтом на фоне повышенного давления, сообщают синоптики. Ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то утром и днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет западным, умеренным, со скоростью 3–8 м/с.

Кроме того, ночью и утром регион окутает туман с ухудшением видимости до 200–500 метров, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о тумане в Львовской области 15 сентября / © Укргидрометцентр

Температура в области составит +6…+11 градусов тепла ночью и +17…+22 градуса тепла днём. Прямо во Львове ночь будет немного теплее — около +8…+10, а днём столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов тепла.

Погода в Харькове

15 сентября в Харьковской области ожидается пасмурная и дождливая погода. В течение всего дня в регионе сохранится синоптическая нестабильность с грозами, в связи с чем объявлен первый, желтый уровень опасности. Ветер будет дуть северо-восточный, умеренный, со скоростью 7–12 м/с.

Синоптики предупреждают о грозах в Харьковской области 15 сентября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о дождях в Харьковской области 15 сентября / © Укргидрометцентр

Ночь в области будет дождливой, с локальными ливнями, а температура составит +9…+14 градусов тепла. Днём дожди продолжатся, воздух прогреется лишь до +13…+18 градусов тепла.

В самом Харькове дождь не утихнет в течение суток: ночью ожидаются значительные осадки, а днём — умеренные. Ночная температура будет колебаться в пределах +11…+13 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +14…+16 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 15 сентября будет облачно. При этом синоптики предупреждают: 15 сентября ночью и утром в области ожидается гроза. В регионе объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о грозах в Днепропетровской области 15 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Днём местами будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с.

Температура в области будет колебаться:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днём от +17 до +22 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днём от +17 до +19 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области 15 сентября будет преобладать облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. На автодорогах региона сохранится хорошая видимость. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.

В целом по области ночная температура составит +8…+13 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +19…+24 градусов тепла. В самой Одессе ожидается +11…+13 градусов тепла ночью и +20…+22 градуса тепла днём, при этом температура морской воды достигнет +20…+21 градус тепла.

В прибрежной полосе ветер ночью будет достигать 12–14 м/с, а днём ослабнет до 6–11 м/с. Волна на море уменьшится с умеренной ночью до лёгкой днём. Температура воздуха у моря будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла ночью, днем ожидается до +20…+25 градусов тепла.

Синоптики объявили первый уровень опасности в связи со специфическим явлением: ночью в Днепро-Бугском лимане ожидается кратковременное опасное понижение уровня моря, хотя вдоль остальной части побережья показатели будут оставаться в пределах нормы.

Ранее синоптик рассказал, где на этой неделе в Украине станет теплее.

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