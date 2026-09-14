Лето возвращается в Украину: когда температура подскочит до +28°

Погода

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В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погодных условий с постепенным повышением температуры воздуха днем до летних показателей.

Об этом сообщила синоптика «Укргидрометцентра» Наталья Птуха для телеграмм-канал «Труха».

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По ее словам, в течение 15, 16 и 17 сентября будет расти атмосферное давление, а в большинстве регионов будет преобладать без осадков.

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«Только завтра в восточных, ночью и большинстве южных, центральных и Сумской областях еще будут остатки от атмосферного фронта, поэтому там умеренные местами значительные дожди могут быть, кое-где с грозами», — отметила Наталья Птуха.

Наталья Птуха добавила, что на остальной территории страны уже с завтрашнего дня — сначала в большинстве западных областей, а в течение 16–17 сентября и в большинстве других регионов — будет преобладать спокойная погода без осадков и с прояснениями. По ее словам, дневная температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах +17-24°C.

Синоптикиня объяснила, что это комфортные показатели для сентября, однако из-за отсутствия облаков ночью воздух будет быстро охлаждаться. В ближайшие ночи температура будет от +7°C до +15°C.

Существенное потепление прогнозируется на 18 и 19 сентября. В эти дни дневная температура воздуха вырастет до +23…+28°C благодаря воздушным потокам с юго-запада. Чуть ниже уровень тепла будет только на северо-западе и в крайних западных областях — в пределах +17… +22 ° C из-за влияния атмосферного фронта.

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Ночные показатели 18–19 сентября также повысятся до +10…+16°C. Осадки в этот период маловероятны, за исключением отдельных локальных кратковременных дождей в Закарпатье и западных областях.

Напомним, из-за влияния повышенного атмосферного давления в Украине до конца второй декады сентября будет преобладать сухая и малооблачная погода — продлится первое бабиное лето.

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