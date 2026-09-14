Дело о фальшивом препарате для похудения: подозреваемая в стразах и Dior отказалась говорить в суде (фото)

Руководителю киевской клиники Марии Трифоновой избрали меру пресечения по делу о фальшивых инъекциях для похудения / © ТСН

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Руководителю киевской клиники Марии Трифоновой избрали меру пресечения в деле о незаконном производстве и продаже фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. Ее заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 68 млн грн.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН из зала суда.

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Подозреваемая появилась на заседании в свитере, стразах и Dior. В то же время она отказалась что-либо комментировать.

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Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, совместно с сотрудниками СБУ была разоблачена организованная группа, которая, по версии следствия, наладила масштабное незаконное производство и сбыт по всей Украине фальсифицированного препарата Biopatid.

Руководитель киевской клиники Мария Трифонова заключена под стражу в деле о фальсифицированном препарате для похудения / © ТСН

Biopatid производили в подпольной лаборатории

Фальсифицированный препарат содержал действующее вещество тирзепатид и продавался без необходимых документов, государственной регистрации и надлежащей сертификации.

В рамках спецоперации о подозрении сообщили 27 участникам схемы. Среди них, по данным прокуратуры, находятся организатор и владелец подпольной лаборатории, владелица известной киевской клиники, таможенный брокер, работники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе и другие.

Руководитель киевской клиники Мария Трифонова заключена под стражу / © ТСН

Как работала схема

По данным следствия, организатор схемы решил наладить нелегальное производство препаратов с тирзепатидом из-за высокого спроса на средства для снижения веса.

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Biopatid / © Прокуратура Днепропетровской области

Основное действующее вещество неизвестного происхождения было завезено из Китая. Чтобы скрыть его предназначение и обойти таможенный контроль, подконтрольный таможенный брокер оформлял товар как пищевую добавку.

После этого сырье доставляли в подпольную лабораторию, где его смешивали с другими компонентами и производили Biopatid. Производство, по данным правоохранителей, происходило без соблюдения санитарных и технологических требований.

Для продажи препарата создали сайт и страницы в соцсетях, а также привлекли менеджеров. Biopatid предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам в разных регионах Украины. К рекламе также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.

По данным прокуратуры, препарат отправляли заказчикам без соблюдения необходимого температурного режима.

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Себестоимость основных материалов составляла около 17 долларов за единицу, в то время как готовый препарат продавали по цене до 1200 долларов. Предварительно, с начала этого года было произведено продукции на более чем 5 млн долларов.

Какую роль, по версии следствия, играла Трифонова

Отдельно прокуратура отмечает роль владелицы известной киевской клиники. По версии следствия, зная о незаконности препарата, она популяризировала его среди коллег, на профильных учениях и в социальных сетях.

Правоохранители также заявили, что участникам схемы было известно о случаях побочных реакций у потребителей после применения препарата. Тем не менее, по данным следствия, его реализацию не прекратили.

Фальсификат Biopatid / © Прокуратура Днепропетровской области

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели более 250 санкционированных обысков в местах производства, хранения и реализации препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.

Следственные действия прошли в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

Дело о Biopatid

В ходе обысков изъяли фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы и готовую полиграфическую продукцию, документацию, черновые записи, телефоны и компьютерную технику.

Правоохранители также изъяли средства в разной валюте на сумму около 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым. Следствие устанавливает всех участников схемы, каналы поставки сырья, объемы произведенной и реализованной продукции, а также круг людей, которые могли пострадать из-за ее использования.

Напомним, ранее говорилось, что в октябре 2027 года истечет 10-летний срок заключения харьковчанки Елены Зайцевой, которая была признана приговором суда виновной в одном из самых резонансных ДТП времен независимой Украины.

В центре Харькова автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась Елена Зайцева, на большой скорости столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением другого человека. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. По данным следствия, в результате ДТП тогда погибли шесть человек, еще несколько получили травмы.

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