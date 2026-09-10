Подбрасывание наркотиков экскомбату "Магуры": суд взял под стражу военного

Суд избрал меру пресечения военнослужащему Алиеву / © Суспільне

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Суд избрал меру пресечения одному из трех подозреваемых по делу о возможном подбросе наркотиков в автомобиль бывшего командира батальона 47-й ОМБр «Магура» Александра Ширшина — военнослужащего Алиева.

Об этом говорится в сообщении «Суспільне Новини».

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Алиева заключили под стражу до 8 ноября. Альтернативой определен залог в размере более 14 млн. 976 тыс. грн.

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Защитники просили рассматривать дело в закрытом режиме, ссылаясь на государственную тайну и дислокацию воинской части. Прокурор настаивал на открытом заседании. Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме.

Адвокат Ткаченко заявила, что защита просил передать Алиева на поруки.

«Мы подали ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, он является героем Украины и мы не хотим, чтобы его данные были озвучены», — сказала она.

Другой защитник подозреваемого Стеценко заявил, что дело имеет «сильный политический окрас».

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Александр Ширшин / © Фото из открытых источников

Что известно о деле Ширшина

Ранее Офис генерального прокурора сообщил о подозрении трем бывшим правоохранителям, ныне являющимся военнослужащими одной из бригад Сил обороны. По версии следствия они в сговоре с другими неустановленными лицами организовали скрытую слежку за Ширшиным и подготовили искусственные доказательства для его незаконного привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 августа 2026 года подозреваемые незаконно проникли в автомобиль Ширшина в Харькове и подбросили туда около 30 пакетов с каннабисом и PVP.

На следующий день, 28 августа, они якобы передали патрульным сведения о том, что экскомбат перевозит наркотики. Автомобиль остановили на улице Кооперативной, после чего при осмотре в нем обнаружили запрещенные вещества.

Сам Ширшин сразу заявил, что наркотики ему подбросили, а также рассказал о длительной слежке за ним. В ОГП отметили, что следствие установило цепь событий — от незаконного сбора конфиденциальной информации до подбрасывания наркотиков.

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Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины.

Что говорил Александр Ширшин

Ширшин, ранее командовавший батальоном 47-й ОМБр «Магура», а ныне являющийся офицером управления 16-го армейского корпуса, сообщал, что во время проверки полицией в Харькове в его автомобиле якобы нашли пакет с наркотиками и весами.

Военный отрицал причастность к незаконному обороту наркотиков.

«Могу заявить, что никогда в жизни я не употреблял и тем более не занимался сбытом, распространением наркотических или запрещенных веществ», — написал Ширшин.

Он также заявлял, что не ожидал, что ему придется защищаться и доказывать свою невиновность в стране, которую он защищает, и сообщал о намерении более подробно изложить собственную версию событий.

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