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Подбрасывание наркотиков экскомбату "Магуры": суд взял под стражу военного
Алиева заключили под стражу. Альтернативой определен залог в размере более 14 млн. 976 тыс. грн.
Суд избрал меру пресечения одному из трех подозреваемых по делу о возможном подбросе наркотиков в автомобиль бывшего командира батальона 47-й ОМБр «Магура» Александра Ширшина — военнослужащего Алиева.
Об этом говорится в сообщении «Суспільне Новини».
Алиева заключили под стражу до 8 ноября. Альтернативой определен залог в размере более 14 млн. 976 тыс. грн.
Защитники просили рассматривать дело в закрытом режиме, ссылаясь на государственную тайну и дислокацию воинской части. Прокурор настаивал на открытом заседании. Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме.
Адвокат Ткаченко заявила, что защита просил передать Алиева на поруки.
«Мы подали ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, он является героем Украины и мы не хотим, чтобы его данные были озвучены», — сказала она.
Другой защитник подозреваемого Стеценко заявил, что дело имеет «сильный политический окрас».
Что известно о деле Ширшина
Ранее Офис генерального прокурора сообщил о подозрении трем бывшим правоохранителям, ныне являющимся военнослужащими одной из бригад Сил обороны. По версии следствия они в сговоре с другими неустановленными лицами организовали скрытую слежку за Ширшиным и подготовили искусственные доказательства для его незаконного привлечения к уголовной ответственности.
По данным следствия, в ночь с 27 на 28 августа 2026 года подозреваемые незаконно проникли в автомобиль Ширшина в Харькове и подбросили туда около 30 пакетов с каннабисом и PVP.
На следующий день, 28 августа, они якобы передали патрульным сведения о том, что экскомбат перевозит наркотики. Автомобиль остановили на улице Кооперативной, после чего при осмотре в нем обнаружили запрещенные вещества.
Сам Ширшин сразу заявил, что наркотики ему подбросили, а также рассказал о длительной слежке за ним. В ОГП отметили, что следствие установило цепь событий — от незаконного сбора конфиденциальной информации до подбрасывания наркотиков.
Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины.
Что говорил Александр Ширшин
Ширшин, ранее командовавший батальоном 47-й ОМБр «Магура», а ныне являющийся офицером управления 16-го армейского корпуса, сообщал, что во время проверки полицией в Харькове в его автомобиле якобы нашли пакет с наркотиками и весами.
Военный отрицал причастность к незаконному обороту наркотиков.
«Могу заявить, что никогда в жизни я не употреблял и тем более не занимался сбытом, распространением наркотических или запрещенных веществ», — написал Ширшин.
Он также заявлял, что не ожидал, что ему придется защищаться и доказывать свою невиновность в стране, которую он защищает, и сообщал о намерении более подробно изложить собственную версию событий.