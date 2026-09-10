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Семь операций на сердце: что произошло с королевой красоты Луцией Сисич
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет без австрийской участницы из-за ее смерти от болезни сердца.
Национальный комитет красоты Австрии сообщил о смерти 22-летней Луции Сисич, которая в 2024 году получила титул королевы красоты страны. Ужасная трагедия стала причиной официального отказа Австрии от дальнейшего участия в конкурсе «Мисс Вселенная 2026». Девушка умерла в начале сентября после продолжительной и изнурительной борьбы с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Организаторы конкурса сообщили печальное известие на своей странице в социальной сети Facebook.
Болезнь и операции королевы красоты
Луция Сисич с самого рождения страдала серьезным пороком сердечного клапана, которая значительно усложняла ее полноценную жизнь. Немецкое издание Bild написало , что девушке пришлось перенести 7 сложных операций на сердце.
«Мое детство было просто другим, но оно тоже сделало меня сильным», — рассказывала девушка раньше.
Свою последнюю кардиологическую операцию она перенесла всего за несколько месяцев до смерти. Тогда королева красоты чувствовала себя облегченной и публично выражала надежду, что вмешательство временно лишит ее необходимости медицинских процедур.
"Спортивные недели проходили без меня", - вспоминала 22-летняя модель школьные годы.
Несмотря на физические ограничения, в 2024 году она получила желанный титул Мисс Вена, а впоследствии стала Мисс Австрия. Поскольку за неимением спонсоров организаторы отменили конкурсы 2025 и 2026 годов, девушка сохраняла титул национальной королевы красоты до самой смерти.
Реакция знаменитостей на трагедию
Смерть молодой красавицы повергла большой шок в австрийском обществе. О реакции публичных людей на смерть венской модели сообщает издание Thanh Nien.
«Почивай с миром, дорогая Луция!» – написал Кристофер Денгг, которого в 2024 году короновали как «Мистер Австрия».
Он признался, что после получения титулов они стали очень близкими и поддерживали друг друга, как родные брат с сестрой. Также свои соболезнования выразила австрийская певица Петр Мельхер.
«Люция была очень красивой молодой женщиной, но прежде всего человеком, чья улыбка, доброта и тепло глубоко тронули сердца всех, кто ее знал», — добавил друг семьи Мирослав Пиплица.
Смерть других королев красоты
К сожалению, это уже далеко не первая трагедия, когда из жизни уходят молодые титулованные красавицы. В 2023 году в Австралии в результате несчастного случая скончалась 23-летняя финалистка конкурса красоты .
Девушка профессионально занималась конным спортом, но во время игры в поло ее лошадь неожиданно упала. Модель несколько недель провела в критическом состоянии, после чего семья приняла затруднительное решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.
Похожая трагедия всколыхнула мир в 2019 году, когда из-за внезапной остановки сердца умерла 20-летняя модель и обладательница титула «Юная мисс Вселенная-2017» . Во время отдыха на австрийском горнолыжном курорте девушка не спустилась на завтрак.
Родители нашли ее в постели, после чего врачи ввели девушку в состояние медикаментозной комы из-за остановки сердца. Организм модели не выдержал нагрузки, и она скончалась в мюнхенской больнице спустя несколько дней после госпитализации.