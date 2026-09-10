Семь операций на сердце: что произошло с королевой красоты Луцией Сисич

Мисс Австрия 2024 умерла в возрасте 22 года Луция Сисич / © скриншот с видео

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Национальный комитет красоты Австрии сообщил о смерти 22-летней Луции Сисич, которая в 2024 году получила титул королевы красоты страны. Ужасная трагедия стала причиной официального отказа Австрии от дальнейшего участия в конкурсе «Мисс Вселенная 2026». Девушка умерла в начале сентября после продолжительной и изнурительной борьбы с тяжелыми проблемами со здоровьем.

Организаторы конкурса сообщили печальное известие на своей странице в социальной сети Facebook.

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Болезнь и операции королевы красоты

Луция Сисич с самого рождения страдала серьезным пороком сердечного клапана, которая значительно усложняла ее полноценную жизнь. Немецкое издание Bild написало , что девушке пришлось перенести 7 сложных операций на сердце.

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«Мое детство было просто другим, но оно тоже сделало меня сильным», — рассказывала девушка раньше.

Свою последнюю кардиологическую операцию она перенесла всего за несколько месяцев до смерти. Тогда королева красоты чувствовала себя облегченной и публично выражала надежду, что вмешательство временно лишит ее необходимости медицинских процедур.

"Спортивные недели проходили без меня", - вспоминала 22-летняя модель школьные годы.

Несмотря на физические ограничения, в 2024 году она получила желанный титул Мисс Вена, а впоследствии стала Мисс Австрия. Поскольку за неимением спонсоров организаторы отменили конкурсы 2025 и 2026 годов, девушка сохраняла титул национальной королевы красоты до самой смерти.

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Луция Сисич / © Instagram

Реакция знаменитостей на трагедию

Смерть молодой красавицы повергла большой шок в австрийском обществе. О реакции публичных людей на смерть венской модели сообщает издание Thanh Nien.

«Почивай с миром, дорогая Луция!» – написал Кристофер Денгг, которого в 2024 году короновали как «Мистер Австрия».

Он признался, что после получения титулов они стали очень близкими и поддерживали друг друга, как родные брат с сестрой. Также свои соболезнования выразила австрийская певица Петр Мельхер.

Луция Сисич и Кристофер Денгг / © Instagram

«Люция была очень красивой молодой женщиной, но прежде всего человеком, чья улыбка, доброта и тепло глубоко тронули сердца всех, кто ее знал», — добавил друг семьи Мирослав Пиплица.

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Смерть других королев красоты

К сожалению, это уже далеко не первая трагедия, когда из жизни уходят молодые титулованные красавицы. В 2023 году в Австралии в результате несчастного случая скончалась 23-летняя финалистка конкурса красоты .

Девушка профессионально занималась конным спортом, но во время игры в поло ее лошадь неожиданно упала. Модель несколько недель провела в критическом состоянии, после чего семья приняла затруднительное решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Похожая трагедия всколыхнула мир в 2019 году, когда из-за внезапной остановки сердца умерла 20-летняя модель и обладательница титула «Юная мисс Вселенная-2017» . Во время отдыха на австрийском горнолыжном курорте девушка не спустилась на завтрак.

Родители нашли ее в постели, после чего врачи ввели девушку в состояние медикаментозной комы из-за остановки сердца. Организм модели не выдержал нагрузки, и она скончалась в мюнхенской больнице спустя несколько дней после госпитализации.

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