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Умерла Яёи Кусама — королева горошка и бесконечности
Японская художница Яёи Кусама, чьи работы с горошком, зеркальные «комнаты бесконечности» и провокационные перформансы изменили современное искусство, скончалась 14 августа в Токио. Ей было 97 лет.
Яёи Кусама была художницей, которую невозможно спутать с кем-либо другим. Ее красные парики, платья в горошек, зеркальные инсталляции и бесконечные повторения превратились в узнаваемый визуальный код. Однако за эффектными образами стояла сложная жизненная история художницы, которая десятилетиями создавала свой собственный мир, боролась с психологическими проблемами и настойчиво отстаивала для себя место в истории искусства, об этом рассказало издание The New York Times
От «Бесконечных сетей» до авангарда
Кусама родилась 22 марта 1929 года в Мацумото, в обеспеченной семье, которая занималась торговлей семенами. Ещё в подростковом возрасте она решила стать профессиональной художницей — чрезвычайно смелый шаг для консервативной послевоенной Японии.
В 1957 году она переехала в США и вскоре оказалась в центре нью-йоркской художественной сцены. Именно там появились её знаменитые «Бесконечные сетки» — огромные полотна, покрытые тысячами повторяющихся белых мазков, создававших эффект бесконечной сетки.
Её работы заметил будущий теоретик минимализма Дональд Джадд, который приобрел одну из картин и поддерживал художницу в начале её карьеры.
Провокация как художественный приём
В начале 1960-х Кусама перенесла принцип повторения из своих картин в скульптуру. Она создавала тысячи мягких фаллических форм и прикрепляла их к мебели, одежде и различным предметам. Её работы стали частью ранней истории поп-арта — наряду с произведениями Клаеса Олденбурга, Джеймса Розенквиста и Энди Уорхола.
Парадоксально, но сексуальный облик этих скульптур был связан не с увлечением сексом. Кусама говорила, что половые органы её пугали, а бесконечное воспроизведение пугающих её форм помогало преодолевать этот страх.
В 1960-х художница пошла ещё дальше, во время антивоенных перформансов в Нью-Йорке она раскрашивала обнажённые тела участников своими фирменными горошинами. Перформансы были одновременно искусством, протестом и продуманной провокацией, ведь Кусама прекрасно понимала силу скандала и внимания публики.
Токио, больница и новая жизнь
В 1973 году Кусама вернулась из Нью-Йорка в Японию. После многих лет работы в американском авангарде её психологическое состояние ухудшилось, художницу долгие годы преследовали галлюцинации, панические атаки и сильная тревога. Она рассказывала, что ещё с детства видела вспышки света, поля точек и цветы, которые словно оживали и поглощали окружающее пространство. Именно эти видения впоследствии стали одним из ключей к её художественному языку.
В 1977 году Кусама добровольно обратилась в психиатрическую больницу в Токио после нескольких госпитализаций из-за панических атак и галлюцинаций. Позже она сделала это учреждение своим постоянным домом. Для неё это было не только местом лечения, но и средой, в которой Кусама могла чувствовать себя стабильно и продолжать работать. Её студия располагалась неподалёку, и каждый день она ходила туда рисовать.
Искусство для Кусами было буквально способом удержаться за жизнь. Она неоднократно говорила, что именно рисование помогало ей переживать страх и внутреннюю боль. В её работах навязчивые точки, сетки, цветы и повторяющиеся формы превращались в способ придать видимость тому, что происходило внутри неё.
Даже после переезда в больницу её творческая жизнь не остановилась. Напротив, Кусама продолжала работать практически каждый день, писала романы и стихи, создавала картины и постепенно возвращалась к масштабным инсталляциям. Именно с этого периода началось её долгое превращение из провокационной авангардной художницы в мировую икону искусства.
«Кусамания»
В XXI веке популярность художницы взлетела с новой силой. Ее работы выставлялись в Tate Modern, MoMA, Центре Помпиду и других ведущих музеях мира. В 2017 году в Токио открылся музей Яйои Кусамы.
В 2014 году одна из её картин «Infinity Net», созданная в 1960 году, была продана на аукционе Christie’s за 7,1 млн долларов — на тот момент это была рекордная цена за работу живой художницы.
Кусама стала не только художницей, но и мировым брендом. Её узнаваемый горошек появлялся на косметике, автомобилях и других коммерческих продуктах. Сама художница называла всемирный восторг своим творчеством «Кусаманией».
Впрочем, её наследие не лишено противоречий. В 2017 году внимание привлекли расистские высказывания в отношении темнокожих людей в её автобиографии 2002 года. В 2023 году, когда эта тема вновь стала достоянием общественности, Кусама извинилась за эти слова.
Яёи Кусама оставила после себя гораздо больше, чем эффектные зеркальные комнаты для социальных сетей. На протяжении десятилетий она преобразовывала свои страхи, навязчивые образы и стремление к бесконечности в искусство, ставшее частью мировой поп-культуры. Её горошек превратился в символ, а сама Кусама доказала, что даже одна маленькая точка может быть достаточно сильной, чтобы бросить вызов всей истории искусства.