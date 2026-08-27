Яёи Кусама / © Associated Press

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Яёи Кусама была художницей, которую невозможно спутать с кем-либо другим. Ее красные парики, платья в горошек, зеркальные инсталляции и бесконечные повторения превратились в узнаваемый визуальный код. Однако за эффектными образами стояла сложная жизненная история художницы, которая десятилетиями создавала свой собственный мир, боролась с психологическими проблемами и настойчиво отстаивала для себя место в истории искусства, об этом рассказало издание The New York Times

От «Бесконечных сетей» до авангарда

Яёи Кусама / © Associated Press

Кусама родилась 22 марта 1929 года в Мацумото, в обеспеченной семье, которая занималась торговлей семенами. Ещё в подростковом возрасте она решила стать профессиональной художницей — чрезвычайно смелый шаг для консервативной послевоенной Японии.

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Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

В 1957 году она переехала в США и вскоре оказалась в центре нью-йоркской художественной сцены. Именно там появились её знаменитые «Бесконечные сетки» — огромные полотна, покрытые тысячами повторяющихся белых мазков, создававших эффект бесконечной сетки.

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Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Её работы заметил будущий теоретик минимализма Дональд Джадд, который приобрел одну из картин и поддерживал художницу в начале её карьеры.

Провокация как художественный приём

Яёи Кусама / © Associated Press

В начале 1960-х Кусама перенесла принцип повторения из своих картин в скульптуру. Она создавала тысячи мягких фаллических форм и прикрепляла их к мебели, одежде и различным предметам. Её работы стали частью ранней истории поп-арта — наряду с произведениями Клаеса Олденбурга, Джеймса Розенквиста и Энди Уорхола.

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Парадоксально, но сексуальный облик этих скульптур был связан не с увлечением сексом. Кусама говорила, что половые органы её пугали, а бесконечное воспроизведение пугающих её форм помогало преодолевать этот страх.

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

В 1960-х художница пошла ещё дальше, во время антивоенных перформансов в Нью-Йорке она раскрашивала обнажённые тела участников своими фирменными горошинами. Перформансы были одновременно искусством, протестом и продуманной провокацией, ведь Кусама прекрасно понимала силу скандала и внимания публики.

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Токио, больница и новая жизнь

Яёи Кусама / © Associated Press

В 1973 году Кусама вернулась из Нью-Йорка в Японию. После многих лет работы в американском авангарде её психологическое состояние ухудшилось, художницу долгие годы преследовали галлюцинации, панические атаки и сильная тревога. Она рассказывала, что ещё с детства видела вспышки света, поля точек и цветы, которые словно оживали и поглощали окружающее пространство. Именно эти видения впоследствии стали одним из ключей к её художественному языку.

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

В 1977 году Кусама добровольно обратилась в психиатрическую больницу в Токио после нескольких госпитализаций из-за панических атак и галлюцинаций. Позже она сделала это учреждение своим постоянным домом. Для неё это было не только местом лечения, но и средой, в которой Кусама могла чувствовать себя стабильно и продолжать работать. Её студия располагалась неподалёку, и каждый день она ходила туда рисовать.

Работы Яйои Кусамы / © Associated Press

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Искусство для Кусами было буквально способом удержаться за жизнь. Она неоднократно говорила, что именно рисование помогало ей переживать страх и внутреннюю боль. В её работах навязчивые точки, сетки, цветы и повторяющиеся формы превращались в способ придать видимость тому, что происходило внутри неё.

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Даже после переезда в больницу её творческая жизнь не остановилась. Напротив, Кусама продолжала работать практически каждый день, писала романы и стихи, создавала картины и постепенно возвращалась к масштабным инсталляциям. Именно с этого периода началось её долгое превращение из провокационной авангардной художницы в мировую икону искусства.

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«Кусамания»

Яёи Кусама / © Associated Press

В XXI веке популярность художницы взлетела с новой силой. Ее работы выставлялись в Tate Modern, MoMA, Центре Помпиду и других ведущих музеях мира. В 2017 году в Токио открылся музей Яйои Кусамы.

В 2014 году одна из её картин «Infinity Net», созданная в 1960 году, была продана на аукционе Christie’s за 7,1 млн долларов — на тот момент это была рекордная цена за работу живой художницы.

Работы Яйои Кусамы / © Associated Press

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

Кусама стала не только художницей, но и мировым брендом. Её узнаваемый горошек появлялся на косметике, автомобилях и других коммерческих продуктах. Сама художница называла всемирный восторг своим творчеством «Кусаманией».

Впрочем, её наследие не лишено противоречий. В 2017 году внимание привлекли расистские высказывания в отношении темнокожих людей в её автобиографии 2002 года. В 2023 году, когда эта тема вновь стала достоянием общественности, Кусама извинилась за эти слова.

Яёи Кусама / © Associated Press

Яёи Кусама оставила после себя гораздо больше, чем эффектные зеркальные комнаты для социальных сетей. На протяжении десятилетий она преобразовывала свои страхи, навязчивые образы и стремление к бесконечности в искусство, ставшее частью мировой поп-культуры. Её горошек превратился в символ, а сама Кусама доказала, что даже одна маленькая точка может быть достаточно сильной, чтобы бросить вызов всей истории искусства.

Работы Яёи Кусамы / © Associated Press

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