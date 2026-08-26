Умерла легенда кантри Долли Партон: что стало причиной смерти и какими были последние дни ее жизни

Долли Партон / © Associated Press

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Американская певица Долли Партон, которая считается легендой кантри-музыки, умерла.

Печальную новость сообщил в соцсетях исполнительницы ее племянник Брайан Сивер. Жизнь артистки оборвалась 25 августа. Она умерла в возрасте 80 лет.

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Как оказалось, у Долли Партон были проблемы со здоровьем. Как сообщает TMZ, незадолго до смерти, а именно 21 августа, певица попала в больницу в Нэшвилле. Артистку госпитализировали из-за аутоиммунного заболевания и проблем с почками. В конце концов жизнь знаменитости оборвалась именно в больнице.

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Долли Партон / © Associated Press

Однако причиной смерти Долли Партон стало другое заболевание, а именно рак. Об этом изданию People сообщила команда исполнительницы. Отмечается, что певица умерла после короткой борьбы с раком. При этом тип онкологии не разглашается.

Что известно о Долли Партоне и как она поддерживала Украину

Долли Партон была американской певицей, автором песен, продюсером, актрисой и даже писательницей. Будущая звезда родилась 19 января 1946 в многодетной семье. При этом детство исполнительницы было достаточно бедным.

С самых юных лет Долли Партон увлекалась музыкой. В детстве артистка начала петь и выступать на сцене. Свой первый сингл она записала в 13 лет. Однако сначала Долли Партон преуспела именно как автор песен, однако ее вокальные умения тоже с достоинством оценили. Самые известные песни артистки — Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 и другие.

Долли Партон / © Associated Press

Кстати, Долли Партон не оставалась в стороне от Украины. Она поддерживала украинцев. Более того, в 2025 году артистка публично встала на сторону президента Владимира Зеленского на фоне его спора в Белом доме с Дональдом Трампом.

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Напомним, недавно умерла американская актриса Хайден Панеттьери. В артистки осталась 11-летняя дочь, которую воспитывает отец — бывший боксер Владимир Кличко. Уже известно, как Кая-Евдокия узнала о смерти мамы и как переживает потерю.

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