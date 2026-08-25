Жан-Клод Ван Дамм влюбился в известную украинскую певицу: Горбачева раскрыла ее имя и как это произошло

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

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Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм влюбился в известную украинскую певицу.

Именно так на проекте "Наедине с Гламуром" заверила артистка Ольга Горбачева. К слову, в 2010 году исполнительница выпустила дуэтную композицию с коллегой Ириной Билык. Песня получила название "Я люблю его", а в клипе снялся Жан-Клод Ван Дамм. Ведущая проекта поинтересовалась у Ольги Горбачевой, ухаживала за ней звезда Голливуда. Как оказалось, актер влюбился в Ирину Билык. Тем временем Ольге Горбачевой досталась роль переводчицы.

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«Он не ухаживал за мной, он был влюблен в Ирину Билык. Я была исключительно переводчицей и продюсером проекта, потому что я договаривалась, чтобы он появился на съемках, обо всех деталях. Это было Ирино пожелание. Я очень ценила наше сотрудничество, я хотела, чтобы оно было счастливым», — говорит певица Анни Севастьяновой.

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Жан-Клод Ван Дамм в клипе Ирины Билык и Ольги Горбачевой

Кстати, Ирина Билык предлагала Ольге Горбачевой выпустить украиноязычную версию песни «Я люблю его», однако в этот раз снять в клипе голливудского актриса Леонардо Ди Каприо. Однако сама артистка шутит, что красавчиков уже достаточно, лучше позвать друга Украины Шона Пенна.

«Сейчас она хочет выпустить на украинском языке „Я люблю его“. Хочет, чтобы снялся Ди Каприо. Но я думаю, что нам нужно снять Шона Пенна, потому что сколько он делает для Украины и как он говорит о наших людях со слезами на глазах! Потому что нам не нужен какой-то красавчик!» – говорит артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ГОРБАЧОВУ НЕ ПУСТИЛИ ДО ЗАКЛАДУ: що персоналу не сподобалося в її образі

Напомним, недавно Ольгу Горбачеву не пустили в одно из заведений Киева. Причиной тому стал внешний вид исполнительницы.

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