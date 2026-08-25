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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
891
Час на прочитання
2 хв

Жан-Клод Ван Дамм закохався у відому українську співачку: Горбачова розкрила її ім'я і як це сталося

Артистка пригадала співпрацю з зіркою бойовиків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм закохався у відому українську співачку.

Саме так на проєкті "Наодинці з Гламуром" запевнила артистка Ольга Горбачова. До слова, 2010 року виконавиця випустила дуетну композицію з колегою Іриною Білик. Пісня отримала назву «Я люблю його», а в кліпі знявся Жан-Клод Ван Дамм. Ведуча проєкту поцікавилась в Ольги Горбачової, чи залицявся до неї зірка Голлівуду. Як виявилося, актор закохався в Ірину Білик. Тим часом Ользі Горбачовій дісталась роль перекладачки.

«Він не залицявся до мене, він був закоханий в Ірину Білик. Я була виключно перекладачкою і продюсеркою проєкту, бо я домовлялась, щоб він з’явився на зніманнях, про всі деталі. Це було Ірине побажання. Я дуже цінувала нашу співпрацю, я хотіла, щоб вона була щасливою», — говорить співачка Анні Севастьяновій.

Жан-Клод Ван Дамм у кліпі Ірини Білик та Ольги Горбачової / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Жан-Клод Ван Дамм у кліпі Ірини Білик та Ольги Горбачової / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

До речі, Ірина Білик пропонувала Ользі Горбачовій випустити українськомовну версію пісні «Я люблю його», однак на цей раз зняти в кліпі голлівудського акторка Леонардо Ді Капріо. Однак сама ж артистка жартує, що красунчиків вже достатньо, краще покликати друга України Шона Пенна.

«Зараз вона хоче випустити українською мовою „Я люблю його“. Хоче, щоб знявся Ді Капріо. Але я думаю, що нам треба зняти Шона Пенна, бо скільки він робить для України і як він говорить про наших людей зі сльозами на очах! Бо нам не потрібен якийсь красунчик!» — говорить артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРБАЧОВУ НЕ ПУСТИЛИ ДО ЗАКЛАДУ: що персоналу не сподобалося в її образі

Нагадаємо, нещодавно Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва. Причиною цього став зовнішній вигляд виконавиці.

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