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На двух пляжах Болгарии обнаружили обломки беспилотников: первые детали
Болгарские военные изъяли и исследуют обломки неизвестных БпЛА, которые выбросило на пляжы у Варны.
На двух болгарских пляжах неподалеку от Варны утром 26 августа отдыхающие наткнулись на части двух беспилотников. Происхождение дронов пока остается загадкой.
Об этом сообщает Novinite.
На пляже Кабакум в Болгарии люди натолкнулись на обломок дрона примерно 2 м в ширину и 1,5 м длиной. Его осмотрела специальная команда Военно-морских сил страны, которая доставила находку на военно-морскую базу в Варне для дальнейшего исследования.
Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, взрывчатки в обломке беспилотника не обнаружили.
Кроме того, на пляже Паша Дере неподалеку от Варны нашли части еще одного дрона.
В настоящее время болгарские власти не выяснили, связаны ли эти два случая между собой, а также имеют ли найденные аппараты совместное происхождение или одинаковое назначение.
Напомним, 26 августа на румынском курорте Олимп на пляж вынесло обломок дрона со взрывчаткой, из-за чего туристов срочно эвакуировали, а территорию оцепили. Опасную часть уничтожили контролируемым подрывом прямо на пляже, остальные обломки оставили для исследования.