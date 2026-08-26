На двух пляжах Болгарии обнаружили обломки беспилотников: первые детали

Обломки дрона на болгарском пляже

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На двух болгарских пляжах неподалеку от Варны утром 26 августа отдыхающие наткнулись на части двух беспилотников. Происхождение дронов пока остается загадкой.

Об этом сообщает Novinite.

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На пляже Кабакум в Болгарии люди натолкнулись на обломок дрона примерно 2 м в ширину и 1,5 м длиной. Его осмотрела специальная команда Военно-морских сил страны, которая доставила находку на военно-морскую базу в Варне для дальнейшего исследования.

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Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, взрывчатки в обломке беспилотника не обнаружили.

Кроме того, на пляже Паша Дере неподалеку от Варны нашли части еще одного дрона.

В настоящее время болгарские власти не выяснили, связаны ли эти два случая между собой, а также имеют ли найденные аппараты совместное происхождение или одинаковое назначение.

Напомним, 26 августа на румынском курорте Олимп на пляж вынесло обломок дрона со взрывчаткой, из-за чего туристов срочно эвакуировали, а территорию оцепили. Опасную часть уничтожили контролируемым подрывом прямо на пляже, остальные обломки оставили для исследования.

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