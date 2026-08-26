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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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На двух пляжах Болгарии обнаружили обломки беспилотников: первые детали

Болгарские военные изъяли и исследуют обломки неизвестных БпЛА, которые выбросило на пляжы у Варны.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Обломки дрона на болгарском пляже

Обломки дрона на болгарском пляже

На двух болгарских пляжах неподалеку от Варны утром 26 августа отдыхающие наткнулись на части двух беспилотников. Происхождение дронов пока остается загадкой.

Об этом сообщает Novinite.

На пляже Кабакум в Болгарии люди натолкнулись на обломок дрона примерно 2 м в ширину и 1,5 м длиной. Его осмотрела специальная команда Военно-морских сил страны, которая доставила находку на военно-морскую базу в Варне для дальнейшего исследования.

Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, взрывчатки в обломке беспилотника не обнаружили.

Кроме того, на пляже Паша Дере неподалеку от Варны нашли части еще одного дрона.

В настоящее время болгарские власти не выяснили, связаны ли эти два случая между собой, а также имеют ли найденные аппараты совместное происхождение или одинаковое назначение.

Напомним, 26 августа на румынском курорте Олимп на пляж вынесло обломок дрона со взрывчаткой, из-за чего туристов срочно эвакуировали, а территорию оцепили. Опасную часть уничтожили контролируемым подрывом прямо на пляже, остальные обломки оставили для исследования.

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