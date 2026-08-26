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Дочь Ирины Горовой вернулась жить в Украину и рассекретила их с мужем семейный бизнес
Дочь Ирины Горовой во время войны жила в Польше. Однако сейчас она вернулась в Киев.
Украинский продюсер Ирина Горовая рассекретила, что ее дочь и зять вернулись жить в Украину.
Во время полномасштабной войны Наталья Горовая вместе с мужем проживала в Польше. Однако она решила вернуться в Киев. Об этом рассказала Ирина Горовая в Instagram-stories. Продюсер не скрывает своей радости, поскольку теперь их не разделяют тысячи километров и они могут часто видеться и проводить время в компании друг друга.
«Как же я счастлива, что моя дорогая Наталья снова живет в Киеве! Такое счастье видеться, когда захочешь, ходить друг к другу в гости и устраивать большие семейные застолья», — делится продюсер.
Кстати, Наталья Горовая и ее супруг не сидят без дела, а развивают семейный бизнес. А точнее дочь продюсера присоединилась к делу возлюбленного. Чем именно они занимаются — пока остается загадкой, однако они работают над развитием частной школы. Кстати, дочь Ирины Горовой отвечает за направление школьного питания.
«А еще очень приятно наблюдать, как она присоединилась к своему мужу и вкладывает свои знания, силы и любовь в общее дело — столь важное для детей», — делится Ирина Горовая.
Напомним, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко рассекретил возвращение младшего сына из США в Киев. Полик уже раскрыл, кем и где работает 22-летний Тарас.