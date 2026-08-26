Хотел избавиться от недержания мочи с помощью суперклея: чем закончилось опасное самолечение

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41-летний мужчина из Ирана решил самостоятельно бороться с недержанием мочи с помощью суперклея. Опасный метод сначала дал желаемый результат, однако впоследствии пациент почти лишился возможности мочиться и нуждался в срочной операции.

Об этом сообщило издание Live Science.

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Как говорится в отчете о клиническом случае, проблемы с недержанием мочи у мужчины появились примерно за месяц до обращения за медицинской помощью. В течение двух недель он вводил суперклей в уретру, пытаясь таким образом остановить непроизвольное выделение мочи.

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Сначала мужчине показалось, что метод работает. Однако уже через четыре дня количество мочи начало уменьшаться, а мочеиспускание стало болезненным. Даже после прекращения использования клея состояние не улучшилось. В клинику пациент обратился с сильным дискомфортом, болью над лобковой костью и очень слабой струей мочи. Полностью опорожнить мочевой пузырь он уже не мог.

Во время осмотра медики обнаружили в уретре твердое инородное тело, а у ее отверстия — остатки затвердевшего клея. Провести цистоскопию не удалось из-за закупорки, поэтому врачи решили прооперировать пациента.

Хирурги сделали разрез длиной примерно два сантиметра и в течение 15 минут промывали уретру тремя литрами физиологического раствора. После этого им удалось отделить клей от тканей и извлечь твёрдый стержнеобразный кусок длиной почти 10 сантиметров.

Через пять дней после операции мужчину выписали с катетером, который оставили ещё на 10 дней. Также ему назначили антибиотики для профилактики инфекции. Через шесть недель после операции мочеиспускание было в норме, а осложнений медики не зафиксировали.

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В то же время причину недержания мочи, из-за которой мужчина начал самолечение, врачи так и не установили.

Авторы отчета отметили, что случаи попадания суперклея именно в уретру встречаются крайне редко. В медицинской литературе ранее описывались ещё три подобных случая, и каждый раз для удаления клея требовалось эндоскопическое или хирургическое вмешательство.

Медики подчеркивают: введение посторонних предметов или веществ в уретру может привести к травмам и серьезной инфекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что у четырёхлетней Айлы Каллен из Сиднея в Австралии диагностировали опухоль Вильмса — рак почки. До постановки диагноза девочка в течение длительного времени испытывала различные симптомы, а её мама также заметила необычные изменения в поведении дочери.

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