Российский удар сорвал показ украинского бренда на Ukrainian Fashion Week

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Украинский бренд KRIS MARÁN пернес запланированный показ новой коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week, который пройдет с 2 по 6 сентября в Киеве. Причиной стал российский удар по складу тканей в Харькове, с которым сотрудничала команда.

В результате атаки часть материалов, предназначенных для создания нового гардероба, была повреждена. Из-за этого команда физически не успевает завершить часть образцов к запланированной дате.

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В своем официальном заявлении, опубликованном в Instagram Stories, представители бренда подчеркнули, что хотят представить коллекцию именно такой, какой ее задумывали, — целостной, завершенной и без компромиссов. Поэтому они приняли непростое, но необходимое решение перенести показ.

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Команда также поблагодарила организаторов Ukrainian Fashion Week, партнеров и всех, кто выразил поддержку и отнесся к ситуации с пониманием. Новую дату презентации обещают объявить в ближайшее время.

Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, в каких условиях украинские дизайнеры продолжают работать, создавать коллекции и представлять моду в условиях полномасштабной войны. Российские атаки разрушают не только жилые дома и критическую инфраструктуру, но и украинские производства, материалы и результаты многомесячного труда команд. Поэтому неудивительно, что под фотографиями, на которых иностранные звезды рекламируют российские бренды, появляется множество негативных комментариев от украинцев.

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