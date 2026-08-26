Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 августа?

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Луна рассказывает

Один и самых легких и гармоничных во всем лунном календаре дней, к благотворным энергиям которого нужно относиться максимально бережно. Дела — причем, не только профессиональные, но и бытовые — успешными, увы, не будут, поэтому имеет смысл найти время для отдыха и любимого занятия.

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Луна рекомендует

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь работать активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае дела застопорятся и затянутся надолго. Поднять настроение, которое может испортиться с самого утра, помогут домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что постепенно жизнь налаживается.

Луна предостерегает

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать — оно, скорее всего, окажется ошибочным. От принятия важных решений — как профессиональных, так и житейских — сегодня лучше отказаться: они вряд ли окажутся правильными, и нам долго придется о них сожалеть.

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