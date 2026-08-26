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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком: рецепт оригинального блюда

Это бюджетное, сочное блюдо из печени и кабачка, готовится очень просто и быстро.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
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Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком

Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком / © Credits

Подайте с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами, рисом или с овощным салатом.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
кабачок
300 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 шт.
мука пшеничная мука
1 ст. л.
манная крупа
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачок очистите от кожицы, натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость.

  2. Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и нарежьте на мелкие кусочки.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок пропустите через пресс.

  4. В миске смешайте печень, кабачок, лук, чеснок, добавьте муку, манную крупу, перец черный молотый, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте массу столовой ложкой, формируя котлеты, и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Печень можно использовать любую.

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