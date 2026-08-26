Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком: рецепт оригинального блюда

Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком / © Credits

Подайте с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами, рисом или с овощным салатом.

Кабачок очистите от кожицы, натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость.

Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и нарежьте на мелкие кусочки.

Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок пропустите через пресс.

В миске смешайте печень, кабачок, лук, чеснок, добавьте муку, манную крупу, перец черный молотый, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.