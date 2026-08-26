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Рубленые котлеты из куриной печени с кабачком: рецепт оригинального блюда
Это бюджетное, сочное блюдо из печени и кабачка, готовится очень просто и быстро.
Подайте с любым гарниром: картофельным пюре, макаронами, рисом или с овощным салатом.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- кабачок
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 шт.
- мука пшеничная мука
- 1 ст. л.
- манная крупа
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Кабачок очистите от кожицы, натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость.
Печень промойте, очистите от пленок, прожилок и нарежьте на мелкие кусочки.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок пропустите через пресс.
В миске смешайте печень, кабачок, лук, чеснок, добавьте муку, манную крупу, перец черный молотый, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте массу столовой ложкой, формируя котлеты, и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Печень можно использовать любую.