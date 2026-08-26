Алла Мазур

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду «Национальная легенда Украины». Среди лауреатов — Алла Мазур, тележурналистка, ведущая канала «1+1» и информационно-аналитической программы «ТСН. Тиждень».

«Горжусь тем, что прикоснулась к нашей величайшей легенде, к самой большой мечте. Веками украинцы мечтали о СВОЕМ ВЕЛИКОМ доме, о СВОЕМ независимом украинском государстве. И вот — отмечаем уже 35-ю годовщину. И если мне удалось положить хотя бы один кирпичик в прочные стены этого нашего ЛЮБИМОГО дома — буду считать, что живу не зря. Спасибо, что мы вместе. И низкий поклон тем, кто каждый день БОРЕТСЯ за свободную Украину».

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Ни одна свободная сильная страна на планете не может существовать без свободных и влиятельных СМИ и свободных и острых журналистов. Мы тоже боремся. И это не только гибридная война. Наши съемочные группы вместе с ребятами в окопах, на настоящих секретных миссиях, они — постоянная мишень для вражеских дронов и прицелов. Даже в нашей небольшой команде есть раненые, погибшие. Я склоняю голову перед памятью своих коллег, отдавших жизнь, чтобы мир узнал правду о войне в Украине. И быть частью большого и отважного отряда украинских журналистов — честь и ответственность для меня», — говорит журналистка.

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Алла Мазур

Алла Мазур — легенда украинского телевидения и рекордсменка национального телепространства. 1 января 1997 года именно она провела первый в истории выпуск ТСН на канале «1+1», а сегодня является постоянной автором и ведущей информационно-аналитической программы «ТСН.Тижня». Также является послом социального проекта «Быть рядом» в поддержку онкопациентов, сотрудничает с Малой академией наук Украины и входит в комитет премии НАН Украины «За популяризацию науки». Кавалер Ордена княгини Ольги III и II степеней.

В этом году награду получили 18 человек: военнослужащие, художники, музыканты, спортсмены, иностранные партнеры и журналисты.

Владимир и Елена Зеленские с лауреатами награды «Национальная легенда Украины» / © Офіційний сайт Президента України

В частности, награду «Национальная легенда Украины» получили: американский актер, кинорежиссер и сценарист Шон Пенн, который лично присутствовал на церемонии вручения награды; диссидент и правозащитник Левко Лукьяненко (посмертно); основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Рамон Андрес Пуэрта; старший лейтенант, начальник группы штаба 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск ВСУ Александр Дзюба; полковник, Герой Украины Ростислав Лазаренко; младший лейтенант, командир отделения роты 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск ВСУ Антин Рощин; художник, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Тиберий Сильваши; композитор, Герой Украины Евгений Станкович и старшая операционная медицинская сестра медицинской роты 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов» Надежда Яриш; участники группы «Брати Гадюкины» Павел Крахмалев, Михаил Лундин и Игорь Мельничук; лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов; директор обособленного подразделения «Приднепровская тепловая электростанция» АО «ДТЭК Днепроэнерго» Анатолий Боричевский.

Шон Пенн / © Офіційний сайт Президента України

Алла Мазур / © Офіційний сайт Президента України

Награда «Национальная легенда Украины» была учреждена в 2021 году. С тех пор Президент ежегодно награждает этой наградой людей, внесших вклад в становление независимой Украины, защиту нашего государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

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