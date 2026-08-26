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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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15
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Телеведуча "ТСН. Тиждень" Алла Мазур отримала відзнаку "Національна легенда України" одночасно з голлівудською зіркою Шоном Пенном

Державну нагороду телеведучій вручив президент України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Алла Мазур

Алла Мазур

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Національна легенда України». Серед лауреатів – Алла Мазур, тележурналістка, ведуча «1+1» та інформаційно-аналітичної програми «ТСН. Тиждень».

«Пишаюсь, що доторкнулась до найбільшої нашої легенди, найбільшої мрії. Століттями українці мріяли про СВІЙ ВЕЛИКИЙ дім, СВОЮ незалежну українську державу.  І ось – відзначаємо вже 35-ту річницю. І якщо мені вдалося покласти хоч цеглинку в міцні стіни цього нашого ЛЮБИМОГО дому – вважатиму, що живу недаремно. Дякую, що ми разом. І низький уклін тим, хто щодня за вільну Україну БОРЕТЬСЯ.

Жодна вільна сильна країна на планеті неможлива без вільних і потужних медіа та вільних і кусючих  журналістів. Ми теж б'ємося. І це не лише гібридна війна. Наші знімальні групи разом з хлопцями в окопах, на справжніх таємних місіях, вони – постійна ціль для ворожих дронів і прицілів. Навіть у нашій невеликій команді  є поранені, загиблі. Я схиляю голову перед памʼяттю своїх колег, хто віддав життя, щоб світ знав правду про війну в Україні. І бути частиною великого і відважного загону українських журналістів – честь і відповідальність для мене», – каже журналістка. 

Алла Мазур

Алла Мазур

Алла Мазур – легенда українського телебачення та рекордсменка національного телепростору. 1 січня 1997 року саме вона провела перший в історії випуск ТСН на каналі «1+1», а сьогодні є незмінною авторкою та ведучою інформаційно-аналітичної програми «ТСН.Тиждень». Також є амбасадоркою соціального проєкту «Бути поруч» на підтримку онкопацієнтів, співпрацює з Малою академією наук України та входить до комітету премії НАН України «За популяризацію науки». Кавалерка Ордену княгині Ольги III та II ступенів.

Цьогоріч нагороду отримали 18 людей: військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти.

Володимир і Олена Зеленські з лауреатами відзнаки «Національна легенда України» / © Офіційний сайт Президента України

Володимир і Олена Зеленські з лауреатами відзнаки «Національна легенда України» / © Офіційний сайт Президента України

Зокрема, відзнаку «Національна легенда України» отримали: американський актор, кінорежисер і сценарист Шон Пенн, який особисто був присутній на врученні відзнаки; дисидент та правозахисник Левко Лук’яненко (посмертно); засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Рамон Андрес Пуерта; старший лейтенант, начальник групи штабу 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Олександр Дзюба; полковник, Герой України Ростислав Лазаренко; молодший лейтенант, командир відділення роти 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Антін Рощін; художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тіберій Сільваші; композитор, Герой України Євген Станкович та старша операційна медична сестра медичної роти 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» Надія Яріш; учасники гурту «Брати Гадюкіни» Павло Крахмальов, Михайло Лундін та Ігор Мельничук; найкращий футболіст Європи 1986 року Ігор Бєланов; директор відокремленого підрозділу «Придніпровська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Анатолій Боричевський. 

Шон Пенн / © Офіційний сайт Президента України

Шон Пенн / © Офіційний сайт Президента України

Алла Мазур / © Офіційний сайт Президента України

Алла Мазур / © Офіційний сайт Президента України

Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

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