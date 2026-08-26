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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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50
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У блакитному вбранні та з великим кольє на шиї: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію

Шведська спадкоємиця престолу вже повернулася до виконання своїх обов'язків після насиченого літнього періоду, який Вікторія провела із сім'єю.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Дочка короля Карла Густава була присутня на церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії у Стокгольмській ратуші у столиці Швеції.

На захід кронпринцеса Вікторія приїхала в блакитній блузці з короткими рукавами та спідниці в тон з великим квітковим принтом, вона також тримала в руках улюблений клатч Knot від Bottega Veneta, а образ доповнила великим кольє з блакитним камінням на шиї та сережками з таким самим камінням у вухах. Волосся принцеси було зібрано в класичний пучок, а на обличчі був легкий макіяж. Також вона зробила світлий манікюр та червоний педикюр, взула босоніжки на невисоких підборах і на її зап'ясті виблискував широкий браслет.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Раніше минулого тижня кронпринцеса відвідала Зал природи маяка Кулленс під час прогулянки природним заповідником Куллаберг у Геганасі. Там публіка побачила її у простому повсякденному образі.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

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