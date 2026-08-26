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У блакитному вбранні та з великим кольє на шиї: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію
Шведська спадкоємиця престолу вже повернулася до виконання своїх обов'язків після насиченого літнього періоду, який Вікторія провела із сім'єю.
Дочка короля Карла Густава була присутня на церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії у Стокгольмській ратуші у столиці Швеції.
На захід кронпринцеса Вікторія приїхала в блакитній блузці з короткими рукавами та спідниці в тон з великим квітковим принтом, вона також тримала в руках улюблений клатч Knot від Bottega Veneta, а образ доповнила великим кольє з блакитним камінням на шиї та сережками з таким самим камінням у вухах. Волосся принцеси було зібрано в класичний пучок, а на обличчі був легкий макіяж. Також вона зробила світлий манікюр та червоний педикюр, взула босоніжки на невисоких підборах і на її зап'ясті виблискував широкий браслет.
Раніше минулого тижня кронпринцеса відвідала Зал природи маяка Кулленс під час прогулянки природним заповідником Куллаберг у Геганасі. Там публіка побачила її у простому повсякденному образі.