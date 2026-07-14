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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Кронпринцеса Вікторія святкує 49-річчя: палац поділився фото

14 липня кронпринцеса Вікторія святкує своє 49-річчя.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Палац поділився фотографією іменинниці на сторінці у Instagram.

«Сьогодні Її Королівській Високості Кронпринцесі виповнюється 49 років. За традицією Кронпринцеса відзначає свій день народження на острові Еланд.

Протягом дня кронпринцеса Вікторія прийме вітання від публіки у замку Солліден, а після її сім'я проїдуть в автоколонні Боргхольмом.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Пізніше увечері вся королівська родина відвідає концерт «Вікторія» у руїнах замку Боргхольм. У зв'язку з концертом кронпринцеса вручить приз "Вікторія" лижниці Фріді Карлссон.

День народження кронпринцеси – це день підняття прапора. Цей день також є офіційним днем ​​салюту. Тому шведські збройні сили зроблять 21-залповий салют на честь кронпринцеси зі станцій салюту в Стокгольмі, Гетеборзі, Карлскроні, Бодені та Гернесанд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така кронпринцеса Вікторія і коли їй належить стати королевою Швеції.

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія та їхній син принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія та їхній син принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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