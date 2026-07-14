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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Режисер LELÉKA розкрив таємницю, що в конкурсний трек "Ridnym" умисно вшили звуки вибухів

Артистка здивувала новою деталлю про власну пісню.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Українська співачка LELÉKA, яка представляла країну на «Євробаченні-2026» з піснею «Ridnym», могла заховати у конкурсному треку неочевидний символ війни — звуки вибухів.

Після фіналу міжнародного пісенного конкурсу увага глядачів була прикута до рекордної вокальної ноти артистки, однак це виявилося не єдиною особливістю її номера. Нещодавно режисер-постановник виступу Ілля Дуцик розповів про ще одну деталь, яку більшість слухачів навіть не помітила. За його словами, у фонограму композиції інтегрували реальні звуки вибухів. Почути їх непросто, адже вони приховані у музичному супроводі. Саме тому цей задум залишився майже непоміченим.

«У пісні є вибухи. Їх ніхто не почув, але вони там є. Якщо ти вслухаєшся саме в мінус, то можна їх почути. Перший раз, коли я включив мінус на репетиції у Відні, то такий: „Там є вибухи?“ До цього я чув мінус на хореографії, але там Віка завжди співала, тому ніколи не звертав на це уваги», — розповів Ілля Дуцик.

LELÉKA / © Associated Press

LELÉKA / © Associated Press

Після цієї заяви журналісти видання МУЗВАР звернулися до команди LELÉKA з проханням підтвердити або спростувати інформацію. Втім, представники артистки поки не надали жодного коментаря, тож офіційного підтвердження цієї деталі наразі немає.

Нагадаємо, цього року LELÉKA представляла Україну на Євробаченні-2026 з композицією «Ridnym» у супроводі бандури. Артистка посіла дев’яте місце у фіналі конкурсу. Крім того, її виступ увійшов в історію Євробачення завдяки найдовшій вокальній ноті. А нещодавно LELÉKA жорстко рознесла фіналіста «Євробачення», який відзначився виконанням хіта путіністок із «Тату».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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