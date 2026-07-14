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Режиссёр LELÉKA раскрыл секрет: в конкурсный трек "Ridnym" специально вшили звуки взрывов
Артистка удивила новой подробностью о своей песне.
Украинская певица LELÉKA, представлявшая страну на «Евровидении-2026» с песней «Ridnym», могла скрыть в конкурсном треке неочевидный символ войны — звуки взрывов.
После финала международного песенного конкурса внимание зрителей было приковано к рекордной вокальной ноте артистки, однако это оказалось не единственной особенностью её номера. Недавно режиссёр-постановщик выступления Илья Дуцик рассказал об ещё одной детали, которую большинство слушателей даже не заметило. По его словам, в фонограмму композиции были интегрированы реальные звуки взрывов. Услышать их непросто, ведь они спрятаны в музыкальном сопровождении. Именно поэтому эта задумка осталась почти незамеченной.
«В песне есть взрывы. Их никто не слышал, но они там есть. Если прислушаться именно к фонограмме, то их можно услышать. Когда я впервые включил фонограмму на репетиции в Вене, то спросил: „Там есть взрывы?“ До этого я слышал фонограмму на хореографии, но там Вика всегда пела, поэтому никогда не обращал на это внимания», — рассказал Илья Дуцик.
После этого заявления журналисты издания МУЗВАР обратились к команде LELÉKA с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако представители артистки пока не дали никаких комментариев, поэтому официального подтверждения этой детали на данный момент нет.
Напомним, в этом году LELÉKA представляла Украину на «Евровидении-2026» с композицией «Ridnym» в сопровождении бандуры. Артистка заняла девятое место в финале конкурса. Кроме того, её выступление вошло в историю «Евровидения» благодаря самой длинной вокальной ноте. А недавно LELÉKA жестко раскритиковала финалиста «Евровидения», который отличился исполнением хита путинисток из группы «Тату».