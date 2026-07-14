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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
824
Время на прочтение
1 мин

Пэрис Хилтон избавилась от узнаваемого блонда и неожиданно стала брюнеткой: фото до и после

Звезда удивила новым цветом волос и показалась с двумя детьми.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Голливудская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон неожиданно решилась на кардинальную смену прически.

Звезда, которая много лет оставалась верной своему культовому блонду, предстала перед поклонниками в совершенно новом образе. На этот раз Пэрис перекрасила волосы в насыщенный шоколадный оттенок, полностью отказавшись от своего узнаваемого светлого цвета.

Обновленным имиджем знаменитость похвасталась во время семейной фотосессии вместе с детьми — трехлетним сыном Фениксом и двухлетней дочерью Лондон. Вместе с детьми Гилтон посетила Фестиваль вишен в США. Звезда позировала в легком платье, шляпе и солнцезащитных очках, обнимала детей, каталась с ними на аттракционах и наслаждалась семейным досугом.

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

«Исцеляю своего внутреннего ребенка, создавая самые теплые воспоминания вместе с моей милейшей командой на Фестивале вишен. Нет ничего лучше, чем видеть улыбки, делиться смехом и создавать незабываемые моменты», — поделилась Пэрис в Instagram.

Новый образ знаменитости сразу стал темой обсуждений в Сети. Многие пользователи признались, что темный цвет волос ей очень подходит, а также отметили теплые семейные кадры с детьми.

  • Мне так нравится этот шоколадный оттенок твоих волос.

  • Дети выглядят так счастливо!

  • Пэрис, ты самая лучшая мама. Самая красивая

Напомним, недавно актриса Дарья Легейда также кардинально сменила имидж. Звезда из брюнетки превратилась в блондинку.

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Дата публикации
Количество просмотров
824
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