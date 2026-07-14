Пэрис Хилтон избавилась от узнаваемого блонда и неожиданно стала брюнеткой: фото до и после

Пэрис Хилтон / © Associated Press

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Голливудская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон неожиданно решилась на кардинальную смену прически.

Звезда, которая много лет оставалась верной своему культовому блонду, предстала перед поклонниками в совершенно новом образе. На этот раз Пэрис перекрасила волосы в насыщенный шоколадный оттенок, полностью отказавшись от своего узнаваемого светлого цвета.

Обновленным имиджем знаменитость похвасталась во время семейной фотосессии вместе с детьми — трехлетним сыном Фениксом и двухлетней дочерью Лондон. Вместе с детьми Гилтон посетила Фестиваль вишен в США. Звезда позировала в легком платье, шляпе и солнцезащитных очках, обнимала детей, каталась с ними на аттракционах и наслаждалась семейным досугом.

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Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с детьми / © instagram.com/parishilton

«Исцеляю своего внутреннего ребенка, создавая самые теплые воспоминания вместе с моей милейшей командой на Фестивале вишен. Нет ничего лучше, чем видеть улыбки, делиться смехом и создавать незабываемые моменты», — поделилась Пэрис в Instagram.

Новый образ знаменитости сразу стал темой обсуждений в Сети. Многие пользователи признались, что темный цвет волос ей очень подходит, а также отметили теплые семейные кадры с детьми.

Мне так нравится этот шоколадный оттенок твоих волос.

Дети выглядят так счастливо!

Пэрис, ты самая лучшая мама. Самая красивая

Напомним, недавно актриса Дарья Легейда также кардинально сменила имидж. Звезда из брюнетки превратилась в блондинку.

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