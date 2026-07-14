Этот орган стремительно уменьшается в космосе: учёные обнаружили опасную аномалию

Сердце человека стремительно уменьшается в Космосе / © Pixabay

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В первые дни пребывания в космосе человеческое сердце начинает стремительно терять массу, поскольку из-за отсутствия гравитации исчезает привычная физическая нагрузка на эту мышцу. Ученые объясняют такие структурные изменения естественной адаптацией организма астронавтов к условиям невесомости, а не признаком болезни или повреждения.

Об этом сообщает SpaceDaily.

Причины уменьшения сердечной мышцы

Исследование показало, что после 10-дневной миссии на шаттле главная насосная камера сердца астронавтов уменьшилась в среднем на 12 процентов. На Земле сердце постоянно работает против гравитации, выталкивая кровь от ног до головы. На орбите эти усилия исчезают, жидкость приплывает к грудной клетке, и сердцу становится значительно легче работать.

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Одновременно организм воспринимает избыток жидкости в груди как сигнал о слишком большом количестве крови, поэтому быстро начинает ее избавляться. В первые дни полета объем плазмы стремительно падает, что приводит к уменьшению наполненности сердца. По словам ученых, этот механизм обратен к тому, как сердце спортсмена увеличивается во время интенсивных тренировок.

«Сердце становится меньше, оно сокращается и атрофируется, но не становится слабее — с ним все хорошо», — объяснил ведущий автор исследования Бенджамин Левин.

Риски при возвращении на Землю

Главная опасность для астронавтов возникает не на орбите, а при возвращении домой. Уменьшенное сердце в теле, потерявшее значительную часть жидкости, оказывается совершенно не готовым к внезапному восстановлению гравитационного давления. Именно поэтому члены экипажа часто чувствуют слабость и могут потерять сознание, когда впервые встают на ноги после приземления.

Чтобы помочь организму восстановить объем крови перед встречей с гравитацией, астронавтам сразу же после приземления вводят специальные солевые растворы. После коротких полётов процесс реабилитации проходит достаточно быстро. Уровень жидкости восстанавливается через несколько дней, а потерянная масса сердечной мышцы возвращается в течение нескольких недель.

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Долгосрочные миссии и полет на Марс

Длительные космические экспедиции значительно усложняют ситуацию и требуют интенсивных профилактических мер. Когда ученые наблюдали за астронавтом Скоттом Келли в течение 340 дней на Международной космической станции, его левый желудочек еженедельно терял около 0,74 грамма. Это происходило, несмотря на то, что мужчина активно тренировался шесть дней в неделю.

В то же время, новейшее исследование 2023 года с участием 13 астронавтов, проведших на МКС пять месяцев, не выявило явного уменьшения сердечных камер. Современные программы физических упражнений на станции способны в значительной степени нивелировать этот негативный эффект невесомости. Однако у медиков до сих пор нет окончательного решения для предстоящих многомесячных полетов на Марс, где астронавтам придется снова бороться с гравитацией без поддержки врачей.

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