Избил побратима перед строем и заставил снимать это на видео: военного будут судить

На Днепропетровщине будут судить военного за пытки побратима и дезертирство / © Государственное бюро расследований

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который, по данным следствия, жестоко избил побратима перед строем, а после этого самовольно покинул воинскую часть и скрывался от стражей порядка. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в ДБР.

По данным следствия, инцидент произошел 1 мая 2026 в Днепропетровской области. Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие властных полномочий, обвиняемый самостоятельно организовал построение военнослужащих, вывел из строя одного из побратимов, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.

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В ДБР отметили, что после того, как потерпевший потерял сознание от многочисленных ударов, нападающий связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя, избиение продолжилось.

По информации бюро, других военных, пытавшихся остановить насилие, обвиняемый запугивал, а одному из них приказал снимать избиения на мобильный телефон.

Пострадавшего госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

После инцидента военнослужащий самовольно покинул часть и скрывался. Сотрудники ДБР совместно с Военной службой правопорядка, Национальной полицией и Государственной пограничной службой установили его местонахождение и задержали.

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Обвиняемого будут судить за пытки, дезертирство и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности. В настоящее время он находится под стражей на гауптвахте.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что после появления в Сети видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ ДБР начало уголовное производство. После инцидента в бригаде была назначена служебная проверка. По данным прокуратуры, пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. В Военной службе правопорядка уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, а родственников уже проинформировали о ситуации.

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