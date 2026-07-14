- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 2 мин
Избил побратима перед строем и заставил снимать это на видео: военного будут судить
Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие властных полномочий, военнослужащий на Днепропетровщине организовал построение военных, вывел из строя одного из собратьев, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который, по данным следствия, жестоко избил побратима перед строем, а после этого самовольно покинул воинскую часть и скрывался от стражей порядка. Обвинительный акт уже направили в суд.
Об этом сообщили в ДБР.
По данным следствия, инцидент произошел 1 мая 2026 в Днепропетровской области. Несмотря на самое низкое воинское звание и отсутствие властных полномочий, обвиняемый самостоятельно организовал построение военнослужащих, вывел из строя одного из побратимов, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.
В ДБР отметили, что после того, как потерпевший потерял сознание от многочисленных ударов, нападающий связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя, избиение продолжилось.
По информации бюро, других военных, пытавшихся остановить насилие, обвиняемый запугивал, а одному из них приказал снимать избиения на мобильный телефон.
Пострадавшего госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.
После инцидента военнослужащий самовольно покинул часть и скрывался. Сотрудники ДБР совместно с Военной службой правопорядка, Национальной полицией и Государственной пограничной службой установили его местонахождение и задержали.
Обвиняемого будут судить за пытки, дезертирство и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности. В настоящее время он находится под стражей на гауптвахте.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что после появления в Сети видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ ДБР начало уголовное производство. После инцидента в бригаде была назначена служебная проверка. По данным прокуратуры, пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. В Военной службе правопорядка уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, а родственников уже проинформировали о ситуации.