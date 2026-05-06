Ногой в лицо и голову: избиение бойца перед строем расследует ГБР – все детали
ТСН. ua собрал все, что известно о скандале с избиением военного в 155 бригаде перед строем и выяснил, почему до сих пор не нашли нападающего.
В Украине разгорелся громкий скандал из-за видео, на котором один военный бьет другого перед строем военнослужащих.
ТСН. ua собрал все, что известно об избиении.
На кадрах видно, как военный сидит на земле с завязанными за спиной руками, а стоящий над ним другой изо всех сил бьет его ногами прямо по голове и лицу.
«Благодаря ему ты жив. Ты знаешь, чем ты обязан комбату? Жизнью! Но ты ему ноги должен целовать, дол**об. Почувствуй, что такое война», — говорит нападающий.
Избиение происходит на виду у других военных, выстроенных рядом.
Внимание! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику
Кто нападающий
В Сети сначала утверждали, что к избиению якобы причастен командир 155 ОМБр Станислав Лучанов.
Заметим, что, по данным, «Украинской правды», Станислав Лучанов ранее был начальником штаба печально известного 425 отдельного штурмового полка «Скала», о методах командования которого били тревогу волонтеры и журналисты из-за якобы «мясных штурмов».
В Сухопутных войсках опровергли причастность к этим действиям командира бригады подполковника Станислава Лучанова.
«По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем запечатлены», — говорится в сообщении.
По факту избиения в бригаде была назначена служебная проверка.
В то же время в Военной службе правопорядка ВСУ выяснили, что нападающим оказался солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, который после совершения правонарушения и огласки сбежал в СЗЧ.
«Ориентирование по его задержанию направлено ко всем подразделениям ВСП и Национальной полиции. Идут мероприятия по розыску», — говорится в сообщении.
В то же время в 21 армейском корпусе заявили, что нападающий не является военнослужащим 155-й бригады.
Что говорят в самой бригаде
Командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, подполковник Станислав Лучанов опубликовал видеообращение из-за этого скандала.
«После выполнения боевого задания и возвращения в расположение части сержант, отвечавший за вывод личного состава на позиции БПЛА, совершил насилие в отношении своего подчиненного. По имеющейся информации, под влиянием эмоций он нанес военнослужащему жесткие телесные повреждения из-за надуманных обвинений», — отметил комбриг.
Он заверил, что осуждает насилие и способствует проведению всестороннего и беспристрастного расследования.
Прокуратура начала расследование
Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по данному факту начала уголовное производство.
Досудебное расследование поручено проводить следователям ГБР в городе Полтаве.
Как оказалось, инцидент произошел 1 мая в Днепре.
«На территории временного расположения подразделения в г. Днепр военнослужащий, оператор БпЛА, во время построения публично унижал другого военнослужащего и применил к нему физическую силу, нанес ему многочисленные побои», — говорится в сообщении.
Подтверждается информация, что нападавший сбежал в СЗЧ. Принимаются меры по его розыску и задержанию.
В каком состоянии пострадавший
По информации прокуратуры, пострадавший госпитализирован в одну из городских больниц Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему оказана медицинская помощь.
В ВСП добавили, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Также об указанном факте, состоянии здоровья и месте пребывания уведомлены члены его семьи.
