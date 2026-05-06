Ногой в лицо и голову: избиение бойца перед строем расследует ГБР – все детали

«Почувствуй, что такое война»: в сети разразился скандал из-за жестокого избиения военного

Реклама

В Украине разгорелся громкий скандал из-за видео, на котором один военный бьет другого перед строем военнослужащих.

ТСН. ua собрал все, что известно об избиении.

На кадрах видно, как военный сидит на земле с завязанными за спиной руками, а стоящий над ним другой изо всех сил бьет его ногами прямо по голове и лицу.

Реклама

«Благодаря ему ты жив. Ты знаешь, чем ты обязан комбату? Жизнью! Но ты ему ноги должен целовать, дол**об. Почувствуй, что такое война», — говорит нападающий.

Избиение происходит на виду у других военных, выстроенных рядом.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику

Кто нападающий

В Сети сначала утверждали, что к избиению якобы причастен командир 155 ОМБр Станислав Лучанов.

Реклама

Заметим, что, по данным, «Украинской правды», Станислав Лучанов ранее был начальником штаба печально известного 425 отдельного штурмового полка «Скала», о методах командования которого били тревогу волонтеры и журналисты из-за якобы «мясных штурмов».

В Сухопутных войсках опровергли причастность к этим действиям командира бригады подполковника Станислава Лучанова.

«По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем запечатлены», — говорится в сообщении.

По факту избиения в бригаде была назначена служебная проверка.

Реклама

В то же время в Военной службе правопорядка ВСУ выяснили, что нападающим оказался солдат, оператор БпЛА одного из подразделений, который после совершения правонарушения и огласки сбежал в СЗЧ.

«Ориентирование по его задержанию направлено ко всем подразделениям ВСП и Национальной полиции. Идут мероприятия по розыску», — говорится в сообщении.

В то же время в 21 армейском корпусе заявили, что нападающий не является военнослужащим 155-й бригады.

Что говорят в самой бригаде

Командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, подполковник Станислав Лучанов опубликовал видеообращение из-за этого скандала.

Реклама

«После выполнения боевого задания и возвращения в расположение части сержант, отвечавший за вывод личного состава на позиции БПЛА, совершил насилие в отношении своего подчиненного. По имеющейся информации, под влиянием эмоций он нанес военнослужащему жесткие телесные повреждения из-за надуманных обвинений», — отметил комбриг.

Он заверил, что осуждает насилие и способствует проведению всестороннего и беспристрастного расследования.

Прокуратура начала расследование

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по данному факту начала уголовное производство.

Досудебное расследование поручено проводить следователям ГБР в городе Полтаве.

Реклама

Как оказалось, инцидент произошел 1 мая в Днепре.

«На территории временного расположения подразделения в г. Днепр военнослужащий, оператор БпЛА, во время построения публично унижал другого военнослужащего и применил к нему физическую силу, нанес ему многочисленные побои», — говорится в сообщении.

Подтверждается информация, что нападавший сбежал в СЗЧ. Принимаются меры по его розыску и задержанию.

В каком состоянии пострадавший

По информации прокуратуры, пострадавший госпитализирован в одну из городских больниц Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему оказана медицинская помощь.

Реклама

В ВСП добавили, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Также об указанном факте, состоянии здоровья и месте пребывания уведомлены члены его семьи.

Напомним, что в городе Шахтерское на Днепропетровщине трое мужчин устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня. Как оказалось, к инциденту причастны бойцы батальона «Волки да Винчи».

Новости партнеров