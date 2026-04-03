«Выжило двое, а мне говорят — заводи еще десять»: экс-комбат Ширшин о кровавых штурмах на Курщине

Экс-командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», майор ВСУ Александр Ширшин подверг критике украинское военное командование за напрасные, по его мнению, потери на Курщине весной 2025 года.

Об этом он сказал в интервью журналистке Радио Свобода Власте Лазур.

Ширшин о скандально известном «Скале»

По словам Ширшина, одним из примеров стала задача для 425-го полка (425-й отдельный штурмовой полк «Скала»). Группе из примерно 20 бойцов (четыре отделения) приказали штурмовать населенный пункт, где находился по меньшей мере вражеский батальон.

Кроме того, заход был по линии боевого соединения где-то километров на 5.

«Ты проходишь через все пи***кие порядки, боевые порядки, ничего не зачищается. Тебе как минимум нужно организовать поддержку за счет артиллерии, минометов, имеющихся у тебя средств. Тебе нужно организовать снабжение, медицинское обеспечение. Тебе нужно организовать каким-то образом ротацию, замену. Многие моменты, которые должны быть пропланированы, они были просто невозможны в том виде задачи, которую мы получили», — утверждает офицер.

Большие потери

«Задача стояла так, заштурмовать тот или иной населенный пункт. 20 человек, или 15 человек. И что происходило? Из этих людей, может, один-два вернулись, я не знаю», — утверждает Ширшин.

Офицер отмечает, что бойцов «Скалы» отправляли на штурм в тыл врага, не проводя зачистку территории. Таким образом, эти бойцы оказывались в окружении. По словам Ширшина, украинские военные просто заходили по полю боя, которое простреливалось врагом.

«Мне нужно было поменять „Скалу“ на позициях, которые они заняли, не зачистив территорию за собой. Люди просто заходили по полям, проходили на удачу. Они раз зашли — заходили ночью — раз зашли, их не заметили, два зашли, не заметили. На третий раз это стало известно, что пути (россияне — ред.) перекрыли», — говорит военный.

Что ответило командование

Ширшин утверждает, что официально обращался к руководству с планом стабилизации ситуации, но получал ответ типа: «Приказ не обсуждается».

«Мы начали нести потери. Наши люди там терпели. Сначала были с разных сторон штурмы, постоянные штурмы, и мы не могли ни поменять, ни оказать медицинскую помощь. И ты говоришь, что людей нужно выводить. Ты не можешь их там держать, они погибнут, нет иного варианта. Надо спланировать (выход — Ред.) сейчас, сосредоточить свои огневые средства на определенных участках, чтобы дать возможность им отойти из того окружения, в котором они находились, в которое они зашли», — говорит Ширшин.

Он получил приказ не отступать, а идти на штурм теми силами, которые у него есть.

«На что мне все кричали: „Генерал сказал, нельзя, продолжаем“, — вспоминает офицер.

Ширшин возмутился, что этими силами идти на штурм — это самоубийство. Причем абсолютно глупое, потому что даже если и удастся отбить часть села, это место в окружении в 10 километрах от ЛБС (линии боестолкновения). Поэтому подкрепление не подойдет, и россияне очень быстро его отразят.

«Далее что? „Это приказ — не обсуждается“. Это был ответ одного из офицеров. В конце концов, я уже спланировал, что я своих людей буду выводить, потому что это было невозможно в таком месте их держать. Распланировал задачу, кто где должен наносить огневое поражение, каким образом должен происходить уход, очередность», — рассказывает Ширшин.

По его словам, в один момент его бойцы просто не выдержали психологически и побежали. Просто побежали. И их расстреляли россияне.

«Расстреляли всех по дороге, часть нарвалась на растяжки, потому что ничего не было сделано для того, чтобы выполнить эту задачу. И все, выжил, по-моему, один или два человека из этой группы. После чего я получаю приказ: “Заводи еще 10 человек”. В окружение, на территорию России. Это была последняя капля. Это не одна такая задача была», — говорит офицер.

Он отказался называть цифру потерь, но заявил, что при таких задачах штурмовые подразделения «несут большие неоправданные потери».

«Если мы сравним их потери с тем, чего они достигают — оно несопоставимо», — утверждает он.

Скандал с комбатом Ширшиным

Напомним, что в мае 2025 года комбат 47-й ОМБр «Магура» Ширшин подал рапорт на увольнение и пожаловался на «дебильные задачи» командования на Курском направлении.

Впоследствии Ширшин объяснил, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда проигнорированных внутренних официальных и неофициальных обращений.

В Генштабе ответили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств.

Главком ВСУ Сырский обвинил комбата Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

