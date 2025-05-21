Комбат "Магуры" о скандале: "Нас просто пытаются стереть"

Комбат 47 бригады «Магура» Александр Ширшин

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Комбат 47 бригады «Магура» Александр Ширшин рассказал, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы. В то же время, комбат отметил, что на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генштаба, и он надеется на конструктивный разговор и выработку конкретного рабочего решения.

Об этом Ширшин написал в Facebook.

«Выполняя задание на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Это произошло неоднократно, не считая предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры по недопущению этих потерь.

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Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения по поводу целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Практически все обращения были проигнорированы».

По словам Ширшина, именно это и привело к появлению публичного сообщения, которым он стремился «изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности».

Комбат добавил, что никогда не требовал отставки главкома или еще кого-то по управлению войсками, потому что проблемы в армии «системные, а не просто завязаны на одном человеке» и никогда не говорил, что нужно прекратить воевать.

«Но в ответ почему-то получил обвинения, клеветы на меня и призывы „поддержать Главкома ВСУ“ и „не выносить мусор из дома“ от лояльных к „военной элите“ лиц и подразделений», — написал он.

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Комбат «Магуры» добавил, что его батальон «всегда был на сложных участках» и бойцы «никогда не ныли», а результаты их работы «неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях».

«Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего дыхания… Саперы, минуя дорогу под носом у врага, сделали больше всего работы на Донбассе. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы», — рассказал он.

В то же время Ширшин добавил, что в последние несколько месяцев у него создалось впечатление, что их «просто пытаются стереть».

«Именно это и невозможность определенным порядком достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично», — пояснил он.

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Комбат «Магуры» отметил, что, несмотря на его заявление, никто из его бойцов «не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением».

«На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто восхищение глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций», — подытожил Ширшин.

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин (Гений) обвинил командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт на увольнение.

В Генштабе заявили, что создали рабочую группу по изучению изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять «соответствующие решения».

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