Какому знаку Зодиака повезет 21 мая

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня- 21 мая?

День закладки позитивной программы на ближайшее время – как минимум, на грядущий лунный месяц. Сегодня не только можно, но и нужно приступать к работе над важным проектом в любой сфере жизни и деятельности. Недаром в Древнем Египте – по подсказке жрецов и астрологов – именно в эти лунные сутки укладывали первые камни в основание пирамид. Правда, успех ждет только те работы, которые были заранее – и тщательно – подготовлены, на вдохновение и импровизацию лучше не надеяться – что-нибудь обязательно пойдет не так. Так же издревле считалось, что именно в такое время жизнь наказывает тех, кто совершил, мягко говоря, недостойные поступки.

Рак

Раки, с особым трепетом относящиеся к состоянию собственного дома – для них особенно важно, чтобы в нем был порядок и уют – могут приступить к важному этапу его усовершенствования – ремонту. Будучи начатым сегодня, он не превратиться в стихийное бедствие, а наоборот – пройдет успешно и завершится быстро, не успев утомить хозяев жилья. Главное, найти добросовестных рабочих, которые все сделают качественно, и соответствующие стройматериалы – они позволят им справиться с такой задачей.

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