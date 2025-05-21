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Дроны массированно атаковали завод в Орловской области РФ (фото, видео)
Российские телеграм-каналы сообщили об атаке 37 дронов на Орловскую область, где местные жители сняли взрывы.
Беспилотники атаковали Орловскую область России в ночь на 21 мая. Под ударом оказался Болховский завод полупроводниковых приборов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Согласно заявлениям пабликов, по Орловской области было запущено 37 дронов. Местные жители сняли на видео полеты беспилотников и громкие взрывы со вспышками в небе. Утверждается, что атака была направлена на Болховский завод полупроводниковых приборов.
Этот завод находится под западными санкциями. На нем производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки. Продукция завода также используется в системах связи, управления, РЭБ, тренажерах для танков и ракетных комплексов.
В Министерство обороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 127 якобы украинских беспилотников:
41 дрон был сбит над Брянской областью,
37 — над Орловской областью,
31 — над Курской областью,
6 — над Москвой и областью,
5 — над Владимирской областью,
3 — над Рязанской областью,
по одному над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.
К слову, накануне дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России возле Перевального в оккупированном Крыму. Местные жители сообщали о взрывах и сильном дыме.