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ТСН в социальных сетях

Пожар на месте удара дрона в Орловской области

Пожар на месте удара дрона в Орловской области

Дата публикации
Категория
Мир
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Пожар на месте удара дрона в Орловской области

Дроны массированно атаковали завод в Орловской области РФ (фото, видео)

Российские телеграм-каналы сообщили об атаке 37 дронов на Орловскую область, где местные жители сняли взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк

Беспилотники атаковали Орловскую область России в ночь на 21 мая. Под ударом оказался Болховский завод полупроводниковых приборов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно заявлениям пабликов, по Орловской области было запущено 37 дронов. Местные жители сняли на видео полеты беспилотников и громкие взрывы со вспышками в небе. Утверждается, что атака была направлена на Болховский завод полупроводниковых приборов.

Этот завод находится под западными санкциями. На нем производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки. Продукция завода также используется в системах связи, управления, РЭБ, тренажерах для танков и ракетных комплексов.

В Министерство обороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 127 якобы украинских беспилотников:

  • 41 дрон был сбит над Брянской областью,

  • 37 — над Орловской областью,

  • 31 — над Курской областью,

  • 6 — над Москвой и областью,

  • 5 — над Владимирской областью,

  • 3 — над Рязанской областью,

  • по одному над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Место атаки дронов в Орловской области

Место атаки дронов в Орловской области

К слову, накануне дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России возле Перевального в оккупированном Крыму. Местные жители сообщали о взрывах и сильном дыме.

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