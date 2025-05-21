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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью 21 мая российские дроны атаковали Украину: где звучали взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, порой было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 21 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Суммы/р-н;

  • Харьков/р-н;

  • Полтавский р-н;

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Суммы;

  • Киев;

  • Канев (Черкащина);

  • Славянск (Донецк);

  • Обуховский р-н (Киевщина);

  • Полтавщина/Черкащина;

  • Винница.

Напомним, что ранее ночью в Сумах раздался ряд взрывов.

В ночь на 21 мая 2025 года жители Сум сообщили о громких взрывах, произошедших в городе после предупреждения об угрозе ударов беспилотников.

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