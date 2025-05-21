- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 858
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью 21 мая российские дроны атаковали Украину: где звучали взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, порой было громко.
В ночь на 21 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Суммы/р-н;
Харьков/р-н;
Полтавский р-н;
Покровский р-н (Донеция);
Суммы;
Киев;
Канев (Черкащина);
Славянск (Донецк);
Обуховский р-н (Киевщина);
Полтавщина/Черкащина;
Винница.
Напомним, что ранее ночью в Сумах раздался ряд взрывов.
В ночь на 21 мая 2025 года жители Сум сообщили о громких взрывах, произошедших в городе после предупреждения об угрозе ударов беспилотников.