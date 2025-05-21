Ночью 21 мая российские дроны атаковали Украину: где звучали взрывы

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 21 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

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В частности, взрывы прогремели:

Суммы/р-н;

Харьков/р-н;

Полтавский р-н;

Покровский р-н (Донеция);

Суммы;

Киев;

Канев (Черкащина);

Славянск (Донецк);

Обуховский р-н (Киевщина);

Полтавщина/Черкащина;

Винница.

Напомним, что ранее ночью в Сумах раздался ряд взрывов.

В ночь на 21 мая 2025 года жители Сум сообщили о громких взрывах, произошедших в городе после предупреждения об угрозе ударов беспилотников.