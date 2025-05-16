В Крыму гремят взрывы и горит склад боеприпасов

В Крыму неспокойно / © Associated Press

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В нескольких районах временно оккупированного Крыма утром, 16 мая, прогремели взрывы. В местных пабликах сообщали о работе ПВО, а также о том, что якобы видели неизвестных беспилотников. В селе Перевальное горит и детонирует склад боеприпасов.

О взрывах на складе сообщает партизанское движение «АТЕШ».

«Наши агенты зафиксировали взрывы в районе н. п. Перевальное, а также на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артполка», — сообщили партизаны.

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По их данным, могли не выжить военные, которые дежурили на складе.

В АТЕШ отметили, что партизаны ранее передали информацию об этих объектах Силам обороны Украины.

Как сообщает «Крымский ветер», в 06:15 раздался очень сильный взрыв в Севастополе. Российская ПВО работала с территорий севастопольского военно-морского училища им. Нахимова.

Кроме того, взрывы прогремели в Перевальном, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России.

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В то же время атака на Севастополь продолжается. Очевидцы сообщают о взрывах в городе. В частности, сообщается о взрывах в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Между тем так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что слышимые в городе взрывы — результат работы ПВО.

«По предварительной информации, уничтожено 6 БпЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега», — рассказал представитель оккупационной администрации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об уничтожении военных объектов в оккупированном Крыму.

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Также стало известно, что оккупанты наращивают количество ПВО в Крыму. В частности, таким образом, они стремятся сохранить контроль над полуостровом. Делают это за счет других регионов.