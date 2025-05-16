У Криму гримлять вибухи та горить склад боєприпасів

У Криму неспокійно / © Associated Press

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У кількох районах тимчасово окупованого Криму вранці, 16 травня, прогриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про роботу ППО, а також про те, що нібито бачили невідомі безпілотники. У селі Перевальне горить і детонує склад боєприпасів.

Про вибухи на складі повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

«Наші агенти зафіксували вибухи в районі н. п. Перевальне, а також на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони і 8-го окремого артполку», — повідомили партизани.

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За їхніми даними, могли не вижити військові, які саме чергували на складі.

В «АТЕШ» зазначили, що партизани раніше передали інформацію про ці об’єкти Силам оборони України.

Як повідомляє «Кримський вітер», о 06.15 пролунав дуже сильний вибух у Севастополі. Російська ППО працювала з територіх севастопольського військово-морського училища ім. Нахімова.

Крім того, вибухи прогриміли у Перевальному, де дислокується 126-а окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

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Водночас атака на Севастополь триває. Очевидці повідомляють про вибухи в місті. Зокрема, повідомляється про вибухи у районі аеродромів Бельбек та Кача.

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі запевнив, що вибухи, які було чутно в місті — результат роботи ППО.

«За попередньою інформацією, знищено 6 БПЛА в повітрі над морем на великій відстані від берега», — розповів представник окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму.

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Також стало відомо, що окупанти нарощують кількість ППО в Криму. Зокрема, таким чином вони прагнуть зберегти контроль над півостровом. Роблять це за рахунок інших регіонів.