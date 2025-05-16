Євросоюз

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Після відмови Росії від 30-денного припинення вогню на фронті, повне торговельне ембарго є одним з варіантів тиску на Москву.

Про це повідомляє Politico.

На думку дипломатів, після відмови російського диктатора Володимира Путіна від режиму тиші, лідери Європейського союзу (ЄС) й Британії шукають способи завдати «нокаутуючого удару» по російській економіці.

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Як пише Politico, план, який обговорюється, надихається пропозицією республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту. Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт або ж повне торгове ембарго.

Попри те, що Грему навряд чи вдасться здобути підтримку з боку голови Білого дому Дональда Трампа в питанні санкційних обмежень проти Росії, прихильники України можуть просунути власний «мегапакет» без участі США.

Politico додає, що сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди, серед яких Україна та Британія, збирають в Албанії на шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС).

ЄПС — це створена у 2022-му платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022-му в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.

Після початку повномасштабної війни ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія та інші союзники запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження охопили фінансовий сектор, включно з відключенням кількох російських банків від системи SWIFT, заморожуванням активів Центробанку РФ за кордоном і забороною на інвестиції в ключові галузі економіки.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС нещодавно погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Що передувало

Нагадаємо, як йдеться у матеріалі Bloomberg, надії на припинення вогню в Україні згасли після того, як «фюрер» Володимир Путін відправив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, і уся увага переключилася на спроби на Капітолійському пагорбі ввести нові санкції, щоб привести диктатора за стіл переговорів.

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Напередодні зустріч РФ і України в Стамбулі не відбулася. Вона запланована на сьогодні, 16 травня. Вчора делегація РФ заявила про готовність до компромісів.

Зауважимо, що для переговорів диктатор РФ призначив чиновників нижчої ланки. Такий склад російської команди, певно, не виправдає очікування України. Очолює її радник кремлівського «фюрера» Володимир Мединський.