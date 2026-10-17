Фіцо виступив проти 70 млрд євро для України: до "блокади" доєдналась і Угорщина

Роберт Фіцо / © Associated Press

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Словаччина разом із Угорщиною не планує підтримувати ініціативу ЄС щодо виділення Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі 70 мільярдів євро на 2027 рік. Про таку позицію оголосив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Очільник уряду Словаччини підкреслив, що його країна відмовиться від участі в покритті цих витрат для Києва. За його словами, всередині Євросоюзу досі відсутнє консенсусне рішення щодо багаторічного бюджету на 2028–2034 роки, оскільки держави-члени поки що не змогли дійти спільного знаменника. Про пише видання DennikN.

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За словами прем’єра Словаччини, буде складно досягти угоди до кінця цього року, як це просуває президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Окрім того, він повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр долучився до його позиції.

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Також Фіцо попередив, що буде «небезпечно» пов’язувати переговори про майбутній бюджет з фінансуванням України. При цьому, за словами словацького прем’єра, Словаччина хоче підтримувати Україну іншими способами, для прикладу, за допомогою проєктів у галузі освіти, дорожньої інфраструктури і енергетичних з’єднань.

Разом з тим, Фіцо розкритикував, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня не обговорювалися змістовно мирні ініціативи і припинення війни між Україною і Росією.

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступного року витрати на війну сягнуть 155 мільярдів євро, тож Україна потребує суттєвої додаткової підтримки з боку європейських партнерів для забезпечення оборони, випуску озброєння та нарощування виробництва безпілотників.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейський Союз офіційно розблокував пакет кредитної підтримки для України у розмірі 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.

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