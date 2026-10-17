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Фіцо виступив проти 70 млрд євро для України: до "блокади" доєдналась і Угорщина
Словаччина та Угорщина відмовилися брати участь у виділенні додаткових 70 млрд євро допомоги Україні на 2027 рік, застерігши Євросоюз від пов’язування цих витрат із майбутнім довгостроковим бюджетом блоку.
Словаччина разом із Угорщиною не планує підтримувати ініціативу ЄС щодо виділення Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі 70 мільярдів євро на 2027 рік. Про таку позицію оголосив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.
Очільник уряду Словаччини підкреслив, що його країна відмовиться від участі в покритті цих витрат для Києва. За його словами, всередині Євросоюзу досі відсутнє консенсусне рішення щодо багаторічного бюджету на 2028–2034 роки, оскільки держави-члени поки що не змогли дійти спільного знаменника. Про пише видання DennikN.
За словами прем’єра Словаччини, буде складно досягти угоди до кінця цього року, як це просуває президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Окрім того, він повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр долучився до його позиції.
Також Фіцо попередив, що буде «небезпечно» пов’язувати переговори про майбутній бюджет з фінансуванням України. При цьому, за словами словацького прем’єра, Словаччина хоче підтримувати Україну іншими способами, для прикладу, за допомогою проєктів у галузі освіти, дорожньої інфраструктури і енергетичних з’єднань.
Разом з тим, Фіцо розкритикував, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня не обговорювалися змістовно мирні ініціативи і припинення війни між Україною і Росією.
Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступного року витрати на війну сягнуть 155 мільярдів євро, тож Україна потребує суттєвої додаткової підтримки з боку європейських партнерів для забезпечення оборони, випуску озброєння та нарощування виробництва безпілотників.
Нагадаємо, наприкінці квітня Європейський Союз офіційно розблокував пакет кредитної підтримки для України у розмірі 90 мільярдів євро, розрахований на два роки.