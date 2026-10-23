Обмін полоненими / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Додому з російського полону повернувся 261 військовослужбовець та 9 цивільних громадян. Багатьох із них окупанти незаконно засудили в Росії, а серед звільнених є й ті, хто понад чотири роки тому пережив кривавий теракт в Оленівці.

Про це йдеться у репортажі кореспонденток ТСН Наталі Нагорної та Неллі Ковальської.

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Біля точки зустрічі лунають щасливі вигуки та витає море людських емоцій. Вікторія не може стримати сліз — щойно вона дізналася, що з полону повернувся її чоловік Максим. Поруч радіє батько, який нарешті дочекався свого сина, морського піхотинця Рената, котрий боронив Маріуполь.

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У цей самий час до місця зустрічі поблизу кордону з Білоруссю заїжджають — автобуси. Сьогодні їх аж сім. Додому повернулися — 270 вже вільних людей. 260 з них у полоні перебували від 2022 року, весь цей час вони не чули рідних голосів. Ледь почувши в слухавках мам, дружин чи дітей — плачуть.

Назарій перераховує ТСН всіх, за ким скучив за чотири роки. Знає: в нього є нові родичі, з якими він ще не знайомий. Дмитро подзвонити додому поки що не наважується, бо переповнюють емоції та остерігається розплакатися, знаючи, що сестри його дуже чекають.

А це Ренат — той самий морпіх, смс про повернення якого так радів батько. Воїну набирають тата по відеозв’язку просто на місці. З мамою телефоном говорить Андрій, в його руках — шоколадка.

Наталя з Координаційного штабу розказує — чотири роки на обміни їздила зі «Снікерсом» в сумочці

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Звільнених хлопців починають збирати до купи для спільного фото. Микита — стоїть в сторонці. Він ніяк не може наговоритися з мамою.

За традицією, всі 270 хлопців починають співати гімн! Микита поспішає дати своїй мамі почути це.

У цьому обміні 2 людей, які потрапили в полон ще до повномасштабного вторгнення І такого давно не було — 38 офіцерів, їх міняти вкрай важко.

Це бійці «Азова». У цей день з полону повертається 221 захисник Маріуполя, 90 з них перебували під слідством або були засуджені в Росії. І вже геть довгоочікуване. Серед нацгвардійців — 35 «азовців».

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Під час вього звучить «Молитва українського націоналіста». Вона написана 90 років тому в катівні і звучить так зрозуміло для присутніх тут. Леонід читав молитву за Україну в російській в’язниці.

Андрій Юсов чи невперше за десятки обмінів з непокритою головою — свою фірмового і форменного картуза він подарував звільненому хлопцю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: «Щоночі читав її в катівні»: бійці «Азову» вразили Молитвою націоналіста одразу після обміну

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