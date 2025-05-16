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Мерц анонсував новий пакет санкцій проти РФ: названа дата впровадження
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив готовність нового пакета санкцій проти Росії.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив, що новий пакет санкцій проти РФ буде ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня 2025 року.
Про це він повідомив у інформації у соцмережі Х.
“Той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула, є величезним жестом. Путін не з'явився – і це поставило його єдиного у неправоту. Новий пакет санкцій готовий. Ми розв'яжемо це питання у вівторок у Брюсселі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше пояснив, навіщо Путін запропонував перемовини і сам їх ігнорує. Президент певен, що весь галас довкола переговорів у Туреччині Путін влаштував лише для того, щоб уникнути нових санкцій США.