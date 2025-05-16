Мерц анонсував новий пакет санкцій проти РФ: названа дата впровадження

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив, що новий пакет санкцій проти РФ буде ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня 2025 року.

Про це він повідомив у інформації у соцмережі Х.

“Той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула, є величезним жестом. Путін не з'явився – і це поставило його єдиного у неправоту. Новий пакет санкцій готовий. Ми розв'яжемо це питання у вівторок у Брюсселі”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше пояснив, навіщо Путін запропонував перемовини і сам їх ігнорує. Президент певен, що весь галас довкола переговорів у Туреччині Путін влаштував лише для того, щоб уникнути нових санкцій США.