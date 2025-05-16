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Мерц анонсировал новый пакет санкций против РФ: названа дата введения
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность нового пакета санкций против России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил, что новый пакет санкций против РФ будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая 2025 года.
Об этом он сообщил в информации в соцсети Х.
"Тот факт, что президент Зеленский, несмотря на это, поехал в Стамбул, является огромным жестом. Путин не явился — и это поставило его единственного в неправоту. Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснил, зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует. Президент уверен, что всю шумиху вокруг переговоров в Турции Путин устроил лишь для того, чтобы избежать новых санкций США.