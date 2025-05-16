Мерц анонсировал новый пакет санкций против РФ: названа дата введения

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил, что новый пакет санкций против РФ будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая 2025 года.

Об этом он сообщил в информации в соцсети Х.

"Тот факт, что президент Зеленский, несмотря на это, поехал в Стамбул, является огромным жестом. Путин не явился — и это поставило его единственного в неправоту. Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - говорится в сообщении.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснил, зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует. Президент уверен, что всю шумиху вокруг переговоров в Турции Путин устроил лишь для того, чтобы избежать новых санкций США.