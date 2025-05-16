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- Украина
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Россияне атаковали дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне
Вечером 16 мая Краматорск потерпел российский удар с беспилотника.
Краматорск потерпел российский удар.
Об этом сообщает Краматорский городской совет в сообщении в соцсетях.
По предварительной информации, с использованием БПЛА в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.
К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушение.
"Устанавливаем последствия повреждений", — заявил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Напомним, что Украину атакуют российские дроны: названа траектория движения.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.