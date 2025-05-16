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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне

Вечером 16 мая Краматорск потерпел российский удар с беспилотника.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Краматорск потерпел российский удар.

Об этом сообщает Краматорский городской совет в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, с использованием БПЛА в 19:20 россияне обстреляли промышленную зону города.

К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

"Устанавливаем последствия повреждений", — заявил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Напомним, что Украину атакуют российские дроны: названа траектория движения.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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