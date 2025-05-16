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Росіяни атакували дронами Краматорськ: є руйнування у промзоні
Увечері 16 травня Краматорськ зазнав російського удару з безпілотника.
Краматорськ зазнав російського удару.
Про це інформує Краматорська міська рада у повідомленні у соцмережах.
За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.
На щастя, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
“Встановлюємо наслідки пошкоджень”, — заявив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Нагадаємо, що Україну атакують російські дрони: названа траєкторія руху.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.