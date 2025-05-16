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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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53
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Росіяни атакували дронами Краматорськ: є руйнування у промзоні

Увечері 16 травня Краматорськ зазнав російського удару з безпілотника.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Краматорськ зазнав російського удару. 

Про це інформує Краматорська міська рада у повідомленні у соцмережах.

За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста. 

На щастя, обійшлося без постраждалих, але є руйнування. 

“Встановлюємо наслідки пошкоджень”, — заявив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що Україну атакують російські дрони: названа траєкторія руху.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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