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У Краматорську уналідок атаки дронів є потерпілі: серед них 11-річна дівчинка
Обсяги руйнувань встановлюють у Краматорську встановлюють.
3 людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську.
Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін
Вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.
Обсяги руйнувань встановлюють.
На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.