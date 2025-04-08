Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

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Внаслідок атаки на Дніпро 8 квітня постраждали 14 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Одна жінка — у важкому стані. Лікарі надають допомогу.

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Згодом стало відомо про те, що кількість жертв зросла до 14-ти. Їм від 18 до 87 років. Шестеро з них — госпіталізовані.

«Одна пацієнтка „важка“. Решта — у стані середньої тяжкості», — сказав Лисак.

У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес.

Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 8 квітня внаслідок атаки БпЛА сталися пожежі в місті. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

Раніше йшлося про те, що у Дніпрі борються за життя 4-річного хлопчика, тяжко пораненого внаслідок атаки на Кривий Ріг.

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