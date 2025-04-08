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Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
За попередньою інформацією, постраждали 14 людей.
Внаслідок атаки на Дніпро 8 квітня постраждали 14 людей.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Одна жінка — у важкому стані. Лікарі надають допомогу.
Згодом стало відомо про те, що кількість жертв зросла до 14-ти. Їм від 18 до 87 років. Шестеро з них — госпіталізовані.
«Одна пацієнтка „важка“. Решта — у стані середньої тяжкості», — сказав Лисак.
У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес.
Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 8 квітня внаслідок атаки БпЛА сталися пожежі в місті. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.
Раніше йшлося про те, що у Дніпрі борються за життя 4-річного хлопчика, тяжко пораненого внаслідок атаки на Кривий Ріг.
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