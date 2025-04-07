Обстріл України балістикою: експерт назвав інтервали та ключову мету Путіна

Росія випустила по Україні удосконалені «Іскандери» / © ТСН

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Під час останньої атаки росіяни гатили по Україні удосконаленими ракетами, через що українські ППО збили одну з шести «Іскандерів». Чому цього разу був такий результат та чи почастішають обстріли балістикою — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

«Так, на сьогоднішній день ми маємо проблему. Я мав можливість спілкуватись з військовослужбовцями, які мають відношення до протиповітряної оборони. Стало відомо про наступне: росіяни удосконалили свої „Іскандери“ до такого рівня, що є проблемою навіть для „Patriot“. Є моменти, які серйозно ускладнюють роботу наших операторів», — каже Селезньов.

Але до цього військовий аналітик додає: «Війна як найліпший екзаменатор опрацьовує найліпші практики, алгоритми застосування того чи іншого озброєння для того, щоб воно було більш ефективним. В контексті ворожих „Іскандерів“ це абсолютно слушне зауваження».

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На думку Селезньова, українські військові знайдуть рішення для того, щоб протистояти удосконаленим ракетам.

«Звісно. Це постійне протистояння списа та щита. Звісно, що наші фахівці будуть працювати, щоб знайти рішення того, в який спосіб покращити роботу нашої ППО. Це технологічна гонка в тому, хто зможе створити кращу зброю чи захист», — каже експерт.

На питання про те, чи активізує ворог удари удосконаленими ракетами, розуміючи їхню потужність, Селезньов відповів так: «Очевидно таке: у ворога є ресурси і він задіює їх, щоб завдати нам найбільшої шкоди. Навіть, якщо „Іскандери“ не були б такими ефективними, як стали зараз, все одно ворог за рахунок масованого застосування ракет та дронів намагався б причавити нашу систему ППО. Нічого нового немає. Сподіватись на те, що Путін вгамується і вийде на перемовний трек — не варто».

При цьому експерт не виключає, що цього разу крилатих ракет могло бути більше, але українська армія, як відомо, нещодавно знищила більше 90 таких ворожих одиниць ударом по російському аеродрому.

«Чи мають вони ще запаси? Так, мають. Але, на мою думку, зараз ворог не спроможний в короткий проміжок часу, протягом кількох діб, відновити можливості своїх літаків для пусків. Чи пов’язано це з фізичним виснаженням цієї авіаційної техніки, чи є логістичні проблеми — достеменно цього не відомо», — каже Селезньов.

Резюмуючи, він додає: «Але, масштабна атака була на початку березня, у квітні — теж на початку місяця. При цьому не варто забувати, що у ворога є наземна компонента, морські носії, тому ми повинні бути напоготові. Ворог буде орієнтуватись на дві позиції: на наявність ресурсів та на наявність верифікованої розвідувальної інформації».

Раніше повідомлялось про те, що пані посол США відреагувала на ракетний удар Росії по Києву.

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