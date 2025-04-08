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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп пройде медогляд: що сталося

Він перевірить свій стан у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дональд Трамп пройде щорічний медогляд у військовому госпіталі

Дональд Трамп пройде щорічний медогляд у військовому госпіталі / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 11 квітня пройде щорічний медичний огляд.

Про це президент США повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що в п’ятницю… я пройду давно запланований щорічний медичний огляд. Я ніколи не почувався краще, але, тим не менш, це необхідно зробити», — написав він.

Медогляд запланований у Військово-медичному центрі імені Волтера Ріда — одній із найвідоміших медичних установ США, де обстежують американських лідерів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не задоволений обстрілами України з боку Росії.

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